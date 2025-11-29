관세무역 게임체인저 'AI 에이전트' [이석문의 관세 인사이드]

WTO의 전망 : AI가 만드는 무역의 미래

국경통제·무역안보·법규준수의 핵심 도구로 진화

일(task)은 AI에게, 판단은 인간이

성공적인 AI 에이전트 도입 전략

변화를 주도하는 자세

지금 세계는 그 어떤 기술보다 빠르게 확산되는 인공지능(AI)의 대전환기를 통과하고 있다. 의료, 금융, 법률, 물류, 제조업 등 산업의 경계를 가리지 않고 AI가 업무 전 과정을 재정의하고 있으며 기업의 경쟁력은 ‘AI를 얼마나 잘 활용하는가’에 따라 급격히 달라지는 시대가 도래했다.AI는 단순한 기술이 아니라 전 산업을 재편하는 새로운 산업혁명이다. 그중에서도 규제가 많은 분야에서 AI 분석·자동화 기술을 활용해 법규 준수와 감시를 혁신하는 레그 테크(Reg Tech ·Regulatory Technology, 규제혁신 기술)가 각광받고 있다. 레그 테크는 복잡한 규제 환경을 AI·데이터 기반으로 실시간 분석하고 대응함으로써 기존에 수작업으로 처리하던 규제 준수 업무를 자동화·고도화하는 기술 분야다.이제 이 변화의 물결이 관세무역 분야로 본격적으로 밀려오고 있다. 복잡한 통관 절차, 끊임없이 변하는 관세율, 국가별로 다른 규제, 그리고 미·중 관세전쟁으로 인한 불확실성 등이 AI 에이전트라는 새로운 게임체인저를 요구하고 있다.세계무역기구(WTO)는 2025년 9월 발표한 월드 트레이드 리포트(World Trade Report)에서 “AI는 2040년까지 글로벌 무역을 약 34~37% 증가시킬 수 있으며 이에 따른 글로벌 GDP 증가율은 약 12~13%에 달한다는 것이다”라는 놀라운 전망을 내놨다.WTO 사무총장 응고지 오콘조이웨알라는 “AI는 무역 비용을 낮추고 생산성을 높일 엄청난 잠재력을 가지고 있다. 그러나 AI 기술에 대한 접근과 디지털 무역 참여 역량은 여전히 매우 불균등하다”고 강조했다. WTO와 국제상공회의소의 공동 조사에 따르면 AI를 사용하는 기업의 90%가 무역 관련 활동에서 실질적 이점을 보고했으며 56%는 AI가 무역 리스크 관리 능력을 향상시켰다고 답했다.보고서는 AI로 인한 새로운 관세무역 패러다임을 제시한다. 첫째, 디지털화와 AI가 무역 촉진의 핵심 동력이 되고 있다. 둘째, 미·중 관세전쟁 등 복잡해진 환경에서 AI는 기업이 실시간으로 규제 변화에 대응할 수 있게 지원한다. 셋째, 중소기업도 AI를 활용하면 대기업 수준의 컴플라이언스 역량 확보가 가능하다. 단, 이를 위해서는 디지털 격차 해소, 인적 역량 개발, 개방적 무역 환경 유지라는 세 가지 선결 조건이 충족되어야 한다.글로벌 ERP 기업들이 빠르게 움직이고 있다. 세일즈포스는 2024년 10월 수입 특화 에이전트(Import Specialist Agent)를 출시했다. 이 AI는 미국 관세청의 품목분류(HTS) 수만 개와 수천 페이지의 규정을 학습하여 2만 개 이상의 제품군에 대한 관세 변경을 즉시 처리한다. 기존에 몇 달 걸리던 관세 대응 작업을 몇 분 내에 처리하며 조직 전체에 관세 변경 사항을 자율적으로 공유한다.SAP는 AI 지원 기능을 추가하여 제품의 품목분류 프로세스의 시간과 비용을 최대 50% 절감했다. 오라클은 글로벌 트레이드 매니지먼트(Global Trade Management) 모듈을 통해 AI 기반 품목 분류, 관세 환급 프로그램 관리, 최적 통관 경로 추천 기능을 제공한다. 위프로(Wipro)는 포춘 500대 기업들의 관세 컴플라이언스를 지원하며 고객들이 공급업체 전략 수정, 실시간 무역 경로 최적화, 관세위험 부담을 실시간으로 관리할 수 있도록 돕는다.중소기업도 혜택을 받고 있다. 영국의 아이커스텀스(iCustoms)는 99% 정확도의 HS 코드분류를 제공하며 트럼프 관세 등 규정 변경을 실시간으로 자동 반영한다. 관세 대리인이 단 3분 만에 관세 신고서를 제출할 수 있다.수출 기업들의 변화도 눈에 띈다. 글로벌 자동차 제조업체는 갈라 다이내믹스의 AI 플랫폼으로 3만 개 부품의 관세 분류 작업을 수행했다. 기존에는 10명이 180일이 걸렸던 작업을 1명이 하루 만에 완료하며 비용을 최대 99.9% 절감했다. 에밀 스테파누티 CEO는 “관세 뉴스가 터지면 기다릴 여유가 없다. 시간이 전부다”라고 강조했다.관세물류 기업들도 AI 서비스를 본격화하고 있다. 유럽 최대 관세 통관 솔루션 제공업체인 커스텀스 서포트 그룹(Customs Support Group)은 AI 기반 커스텀스 스마트어시스트(Customs SmartAssist)로 문서 처리 효율성을 30%에서 50%로 향상시켰다. AI가 전처리하고 CSG 전문가가 검토·승인하는 ‘리얼 인텔리전스(Real Intelligence)’ 모델을 구축했다.국내에서는 위레이저가 주목받고 있다. 100개 이상의 AI 에이전트가 네트워크를 이루어 관세물류를 분담 처리하는 멀티 에이전트 시스템을 구축했다. HS 코드 분류 정확도 99.4%, 처리 시간 24시간에서 10초로 단축 등 성과를 냈다고 발표했다. 김현종 대표는 “수출입 기업 10곳 중 6곳이 관세 전문인력이 없다”며 중소기업의 핵심 페인 포인트(pain point)를 지적했다.중요한 것은 AI 에이전트가 전문가를 대체하는 것이 아니라‘태스크(Task)’를 대체한다는 점이다. 가천대 이중학 교수는 “AI Agent 시대에는 인지능력보다 증강능력(AI를 활용해 인간의 능력을 향상하는 것)이 더 중요해진다”고 강조했다. 앞으로 5년 내 80% 이상의 스킬이 재정의될 것이라고 전망했다.더존비즈온 지용구 대표는 “AI가 일을 대신해주더라도 그건 과정에 불과하다. 결정은 인간의 몫이라는 것은 변하지 않는 진리”라고 강조했다. 그는 “정보의 셀렉터에서 정보의 지휘자로 역할 전환이 필요하다”고 말한다.관세무역 분야도 마찬가지다. AI 에이전트 시대에는 일하는 방식이 바뀐다. 기업은 AI 에이전트를 활용하여 통관 자동화 및 컴플라이언스 규정에 대한 1차 자문을 받게 될 것이다. 관세사(Customs Agent)는 전문성과 책임성을 토대로 더 심도 있는 문제해결과 1차 자문에 대한 품질 검증을 수행한다. 따라서 수출입업체와 관세사는 새로운 협업모델에 걸맞게 역할과 책임도 재설정해야 한다.관세무역 컴플라이언스와 리스크 관리를 위한 성공적인 AI 에이전트 도입 전략은 첫째, 단계적 자동화 접근이다. 반복적이고 오류가 발생하기 쉬운 프로세스부터 자동화를 시작한다. 데이터 추출, 검증, 분류 등 수동 작업이 많은 영역을 우선 타깃으로 삼는다.둘째, 휴먼 인더 루프(Human-in-the-Loop) 모델로 전환한다. 성공 사례에서 AI는 인간 전문가를 증강하는 역할을 수행한다. AI가 초안과 분류를 생성하고 인간 전문가(Customs Agent)가 품질을 검증하고 최종 결정을 내리는 하이브리드 모델이 핵심이다.셋째, ERP 시스템과의 긴밀한 통합이다. 관세무역(Customs & Trade) AI 에이전트 솔루션들은 기존 ERP 시스템과 원활하게 통합되어 데이터 일관성과 추적성을 보장한다.넷째, 사전 예방적 리스크 관리로의 전환이다. 규제 변화를 실시간으로 모니터링하고 잠재적 리스크를 사전에 식별하는 체계를 구축한다.다섯째, 중소기업과 관세법인도 클라우드 기반 SaaS 솔루션을 활용하여 저비용으로 AI 서비스에 접근할 수 있다.신통상 보호무역주의와 기술패권 경쟁이 AI 에이전트의 대표적인 활용 무대(관세, 공급망 리스크, 무역안보 등)를 만들어주면서 이미 진행 중이던 AI 에이전트 시장 성장을 가속화하고 있다. 2018년 이후 미·중 무역전쟁과 2025년 트럼프 2기 관세전쟁으로 기업들은 ‘언제, 무엇에, 얼마의 관세가 붙는지’ 수시로 변하는 환경에 직면했다.세일즈포스, 키넥시스, 위프로 등은 트럼프 관세의 영향을 실시간 분석하기 위해 전용 AI 에이전트를 활용하고 있다. 미국의 대중 수출통제, 민감기술 우회 수출방지, 공급망 회복탄력성 등은 AI 기반 시스템 도입을 촉진하는 요인 중 하나로 지목된다.관세무역 분야에서도 AI 에이전트를 단순한 자동화 도구가 아닌 필수적인 업무 파트너로 인식해야 한다. 조직과 인력 부족으로 관세무역 컴플라이언스의 사각지대에 있던 중소기업들도 이제 AI 에이전트를 활용하면 충분히 사전 예방적 법규준수가 가능한 시대가 왔다. 복잡하고 불확실한 신통상 보호무역의 위협을 AI 에이전트로 대응하는 것, 이것이 바로 생존전략이다.변화를 두려워하기보다 변화를 주도하는 자세가 필요하다. AI 에이전트는 이제 관세무역의 게임체인저이다.이석문 관세무역전략연구원 원장(전 서울세관장)