정원선 씨 사내 핵심조직 DXT실장 맡아, 실행력 높은 3040세대 신규 임원 늘어

HDC CI.

내년 창사 50주년을 맞는 HDC그룹이 26일 ‘2026년 정기 임원인사’를 단행했다.이번 인사에서는 정몽규 회장 차남인 정원선 씨가 그룹 핵심 계열사인 HDC현대산업개발 DXT실장(상무보)으로 승진하는 등 30~40대 젊은 신규 임원들이 눈에 띈다.이번 인사는 내년 그룹 창사 50주년을 앞두고 지속가능한 성장 체계 구축에 초점을 맞춘 데 따른 것이다. HDC그룹은 젊은 리더와 기술 인재를 전면 발탁하는 한편 AI, 에너지, 항만, 기술 기반 제조 등 핵심 사업 분야의 최고경영자(CEO)를 폭넓게 교체했다.통영에코파워는 김영한 신임 대표이사가 이끌게 됐다. 이 대표는 초기 개발 단계부터 사업을 주도해 온 인물로 발전 및 친환경 에너지 사업을 본격화할 예정이다.부산컨테이너터미널에는 항만 개발·운영 경험이 풍부한 이종원 대표이사가, HDC현대PCE에는 엔지니어 출신 김상균 대표이사가 선임됐다. HDC랩스 대표이사(직무대행)는 최선영 CFO가 맡게 됐다.HDC현대산업개발은 CSO, 건축본부, 인프라본부에 전문 리더십 체계를 구축했다. 각 사업 분야별 핵심 보직에 실무형 젊은 리더를 전진 배치해 실행력을 높였다. 이를 위해 신규 임원 9명 중 5명을 30~40대로 전격 발탁했고, 기술 엔지니어 부문의 여성 임원을 신규 선임 및 승진시켰다.이로써 전체 임원 38명 중 40대 이하 임원이 6명에서 12명으로 2배 늘었다. 특히 16%를 차지한 80년대생 임원이 미래 전략사업을 주도하게 됐다.DXT(Digital Transformation Team)실을 이끌게 된 정원선 상무보는 1994년생으로 연세대학교 정보산업공학과를 졸업했다. DXT실은 디지털 전환(DX)을 위해 CEO 직속부서로 신설돼 회사의 미래 전략 수립과 투자개발, 기획, 조직평가, 공정 업무 등 회사 경영의 전반을 총괄하는 핵심 조직이다. 정 상무보는 지난해 말 DXT실에 입사했다.민보름 기자 brmin@hankyung.com