"세입자 면접 보게 해달라" 국회 청원 올라온 임대인 권리 보호[아기곰의 부동산 산책]

전세금이 집값 절반 넘는 한국

서울 남산에서 바라본 아파트 단지. 뉴스1

신용 따라 세입자 골라 받는 미국

국회 국민동의청원에 ‘악성 임차인 피해 방지를 위한 임차인 면접제 도입’ 청원이 올라와 주목받고 있다. 최근 일부 범여권 국회의원들이 ‘3+3+3법’으로 불리는 주택임대차보호법 개정안을 발의하자 이에 반발해 임대인의 권리를 주장하는 움직임이 일어난 것이다.지난 몇 년간 임차인의 권리 향상을 위한 입법이 강화된 반면 임대인의 권리는 등한시됐는데 악덕 임차인에 대항하는 임대인의 권리를 보호해 달라는 취지의 입법 청원인 것이다. 이런 주장이 터무니없는 것일까. 필자가 거주하고 있는 미국 캘리포니아 제도를 중심으로 살펴보자.미국에서 세입자가 집을 구하는 것은 상당히 복잡하다. 우리나라처럼 매물로 나온 집을 방문하여 먼저 본 사람이 먼저 계약하는 선착순 시스템이 아니다.첫 번째 단계는 (한국과 마찬가지로) 본인이 세로 들어갈 집을 보러 가는 일이다. 임차가 아니라 매수의 경우도 이 단계는 같다. 이때 집 앞에 ‘Open House’라는 표시가 있다면 그냥 들어가서 보면 되지만 그렇지 않은 경우는 부동산 중개인을 통해 예약을 하고 방문해야 한다.집을 구경하는 단계는 한국보다 수월하다고 할 수 있는데 이는 두 나라의 임대 제도의 차이에 있다. 한국의 경우 전세로 임대를 주는 경우 전세금이 집값의 절반이 넘는 경우도 많고 소위 반전세라고 하는 보증부 월세의 경우도 보증금이 상당히 높은 편이다.하지만 미국의 경우는 전세라는 것 자체가 아예 없고 월세 보증금도 통상 2~3달 정도 월세 수준에 불과하다.두 번째 단계는 집을 보고 와서 임대신청서(Application)을 써서 제출하는 일이다. 세입자가 원한다고 임차할 집을 계약할 수 있는 것이 아니고 임대신청서를 내고 집 주인이 이를 허락해야 계약이 진행된다.이때 선착순으로 계약이 되는 것이 아니고 통상 1~2주 정도의 기간을 두고 세입자들의 신청서를 취합한 다음 그중에서 세입자를 고르는 시스템이다. 보통 5~10명 정도의 후보를 놓고 고르게 되는데 신청서가 빠르게 모이면 1주 만에도 모집을 마감하지만 그렇지 않은 경우는 2주 이상 신청서를 취합하는 경우도 있다.이 신청서를 보고 집주인은 마음에 드는 세입자를 고르면 된다. 이때 세입자를 고르는 기준에 인종, 나이, 성별을 이유로 임대를 거절해서는 안 되며 나머지는 임대인의 자유 의사에 따른다.그러면 세입자가 집주인에게 제출하는 임대신청서에는 어떤 내용이 포함될까?첫째, 희망 임대료를 적어내야 한다. 집주인이 월 5000달러를 받고 싶다고 가정하면 부동산 중개인을 통해 매물로 등록한다. 영어로는 listing이라는 절차이다. 이 가격을 참고하여 세입자가 본인이 원하는 월세 수준을 역으로 제안하는 것이다. 4000달러로 써넣어도 되고 6000달러로 써넣어도 된다. 일종의 비공개 입찰과 비슷하다고 할 수 있다. 세입자의 입장에서는 쌀수록 좋겠지만 다른 경쟁자에 비해 싸게 써넣으면 당연히 선택받을 가능성이 작다.그렇다고 가장 높게 써낸 사람이 선택되는 것은 아니다. 다른 요소도 감안해서 집주인이 선택하기 때문이다. 월세 보증금 수준이 낮기 때문에 월세를 연체하지 않고 꾸준히 낼 수 있는지가 중요한데 이를 검증하기 위해 다음 서류들을 세입자가 제출해야 한다.둘째, 직장의 재직증명서를 제출해야 한다. 세입자가 월세를 낼 수 있는 수입이 있는지를 알기 위함이다. 어느 직장에 다니는지 말로만 하면 안 되고 실제 재직증명서를 첨부해야 한다.셋째, 세 달치 급여명세서를 내야 한다. 미국은 통상 한 달에 한 번 급여를 받는 것이 아니라 2주 단위로 급여를 받는다. 3개월 기간 동안이니 6~7장의 급여명세서를 첨부해야 한다. 이를 통해 소득이 일시적인지 아니면 꾸준히 소득이 나오는지도 걸러지게 된다.넷째, 전 임대인과 전전 임대인의 연락처와 이름을 내야 한다. 제출한 서류를 보고도 의심이 들면 이전 집주인들에게 연락해서 후보 세입자의 평판을 들어보려 함이다. 필자의 경우는 직접 전화해서 조사해 본 적은 없는데 전화를 받아본 적은 있다.만약 세입자가 월세를 연체하거나 다른 문제로 집주인과 싸우고 나갔다면 그런 세입자를 좋게 말할 사람은 없다. 이런 이유로 적은 보증금에도 불구하고 월세를 떼이는 경우가 적은 것이다.그런데 만약 어떤 사람이 이전 집주인들의 전화번호를 가짜로 적어서 내면 어떻게 될까? 예를 들어 친구 전화번호를 적어주고 전화가 오면 잘 이야기해 달라고 한다면 어찌 될까? 이때부터는 경찰이 개입한다. 의도적으로 속이려고 사기를 친 것이기 때문이다. 민사가 아니라 형사 문제로 넘어가는 것이다.다섯째, 월세 보증금이 적은데도 월세를 내지 않고 야반도주(?)하는 사람이 적은 이유는 사회 신용 시스템에 있다. 미국은 신용 사회이다. 신용 사회라는 것이 수사적 표현이 아니라 진짜로 신용이 없으면 살아갈 수 없는 나라이기 때문이다.우리나라의 주민등록번호에 해당하는 사회보장번호(Social Security Number)가 부여된 모든 개인의 신용이 점수로 매겨진다. 이는 정부에서 하는 것이 아니고 3개의 민간 신용평가기관(Equifax, Experian, TransUnion)에서 점수를 매긴다.이 신용점수(credit score)는 폭넓게 사용된다. 예를 들어 집을 사기 위해 은행에서 대출을 신청할 때 이자율이 달라진다. 신용점수가 680점 이상인 사람에게 제공되는 프라임 모기지에 비해서 620점 미만인 사람에게 제공되는 서브프라임 모기지의 경우는 3%포인트 정도 높은 금리를 내야 대출이 가능하다. 예를 들어 프라임 모기지 이자가 3%라고 하면 서브프라임 모기지 이자는 6%나 된다는 뜻이다. 저신용자의 경우 같은 원금을 빌려도 이자를 두 배나 내야 하는 것이다.신용점수가 가장 위력을 발휘하는 분야 중 하나가 바로 세입자를 선택하는 것이다. 아무리 높은 월세를 준다고 써넣어도 그 사람의 신용점수가 낮다면 그 사람은 선택되기 어렵다.신용점수가 낮은 이유는 바로 월세나 자동차 할부금을 제때에 내지 않았기 때문이다. 신용점수 쌓기는 상당히 오랜 시간이 걸린다. 7년 동안 꼬박꼬박 점수를 쌓아 나가야 하는데 어쩌다 한 번 연체라도 생기면, 그리고 그 연체 기간이 길어질수록 신용점수가 큰 폭으로 깎이게 된다. 연체 기간에 따라 다르지만 한 번의 연체만으로도 1~2년간 쌓아온 신용점수가 날아가는 것이다.“나는 인생을 살아오면서 단 한 번도 약속을 어긴 적이 없어”라고 말할 수 있는 사람이라면 신용점수가 800점 이상이다. “사람이 살다 보면 실수할 때도 있고 한두 번 깜박할 수도 있지”라고 말하는 사람은 700점 미만인 사람이 대부분이다. 신용점수가 그 사람이 살아온 역사와 삶에 대한 태도를 그대로 말해주는 것이다.결국 집주인의 입장에서는 월세를 조금 적게 제시받더라도 정확하게 제 날짜에 월세를 받을 수 있는 세입자를 선택하는 것이 유리하다. 고신용자, 다시 말해 신용점수가 높은 사람을 선택하는 것이 좋다는 뜻이다. 임대신청서를 낼 때는 그 집에서 거주할 세입자 성인 가족 모두의 신용점수를 제출해야 한다. 신용점수 몰아주기를 방지하기 위함이다.마지막으로 에세이도 첨부해야 한다. 본인들이 다른 사람보다 그 집에 살아야 하는 이유나 계기 등을 소상히 적어서 내야 한다. 전문 청소원을 주 1회라도 불러서 집을 잘 관리하겠다고 써내는 사람도 있었다.미국에서 세입자의 입장에서 집을 구해본 사람은 한국이 세입자의 천국임을 알 수 있다. 신용불량자나 범죄 이력이 있어도 검증 절차 없이 아무나 먼저 간 사람이 임차를 하는 제도이기 때문이다.더구나 한국은 아직까지 신용점수라는 체계가 잡히지 않아서 저신용자를 걸러낼 방법이 없다. 정직하게 살아온 사람이 경제적으로도 더 우대받는 사회가 바로 선진국이고 신용사회이다. 고신용자가 더 싸게 월세로 살고 차도 싸게 살 수 있기 때문이다.우리나라의 경우 대부분의 세입자는 선하다. 하지만 몇몇 악덕 세입자의 경우는 제도의 취약점을 악용하여 물을 흐리고 있다. 이번 ‘국회 국민동의청원’을 계기로 우리나라 임대 시스템도 보다 정교하게 손볼 때가 되었다.