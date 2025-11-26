백화점, 마트·슈퍼, 홈쇼핑, GRS, 이커머스, 에프알엘코리아

6개 유통 계열사 최고경영자(CEO) 물갈이

왼쪽부터 정현석 롯데백화점 대표, 차우철 롯데마트·슈퍼 대표, 추대식 이커머스사업부문 대표. (사진=롯데)

왼쪽부터 김재겸 롯데홈쇼핑 대표, 이원택 롯데GRS 대표, 최우제 에프알엘코리아 대표. (사진=롯데)

롯데그룹이 오늘(26일) 롯데지주 포함 36개 계열사의 이사회를 열고 2026년 정기 임원인사를 단행했다. 고강도 인적 쇄신을 위해 전체 최고경영자(CEO)의 3분의 1에 달하는 20명의 CEO를 교체했다.이번 인사에서 유통 부문의 CEO가 대부분 바뀌었다. 우선, 롯데 유통군을 총괄하던 김상현 롯데유통군HQ 부회장은 일선에서 물러난다. 이와 동시에 지난 9년간 유지한 사업 총괄 체제를 폐지한다. 앞서 롯데는 2022년에 헤드쿼터(HQ·HeadQuarter) 체제를 도입해 유관 계열사의 공동 전략 수립과 사업 시너지를 도모해 왔다.이번에 CEO가 교체된 부문은 △백화점 △마트·슈퍼 △홈쇼핑 △GRS △이커머스 △에프알엘코리아 등 6개다.롯데백화점 신임 대표이사에는 정현석 롯데백화점 아울렛사업본부장이 부사장으로 발탁 승진하며 내정됐다. 정 부사장은 2000년 롯데백화점으로 입사해 롯데백화점 중동점장과 몰동부산점장을 역임했다. 2020년부터 2024년까지 FRL코리아 대표이사를 맡아 불리한 시장 환경에서 전략적으로 대응하며 성공적으로 사업을 이끈 경험을 바탕으로 변화하는 고객 트렌드에 맞춘 브랜드 차별화를 추진할 적임자로 평가받는다. 1975년생인 정 부사장은 롯데백화점 역대 최연소 대표이사로서 롯데 유통사업 전반에 변화와 혁신을 주도하고 도전적인 조직문화를 확산할 것으로 기대하고 있다.마트/슈퍼 부문은 롯데GRS를 이끌었던 차우철 대표는 사장으로 승진하며 대표이사에 내정됐다. 차 사장은 1992년 롯데제과로 입사 후 롯데정책본부 개선실, 롯데지주 경영개선1팀장 등을 역임했으며, 2021년부터 롯데GRS 대표이사를 맡았다. 롯데GRS 재임 시절 기존 사업의 수익성을 높이고 신사업 경쟁력 강화, 글로벌 사업 확장 등의 공로를 인정받았다. 현재 롯데마트/슈퍼의 통합 조직관리, e그로서리사업 안정화, 동남아 중심의 글로벌 사업 확장을 주도한다.이커머스 사업부문 대표에는 추대식 전무가 발탁됐다. 추 신임 대표는 1997년 GS스퀘어 가정용품팀을 시작으로 롯데백화점 광복점, 차세대영업시스템개발TF팀장, 이커머스부문장 등을 거쳤다.유니클로 사업을 담당하는 에프알엘코리아는 최우제 상무가 대표이사로 승진했다. 최 신임 대표는 2010년 롯데백화점에 입사해 남성 MD, 남성 스포츠, 대전점장 등을 거쳤다.롯데리아 등 외식사업을 총괄하는 롯데GRS에는 이원택 전무가 신임 대표이사로 올라선다. 이 신임 대표는 2002년 롯데GRS에 입사해 햄버거 점포, 마케팅팀, 베트남 법인 등을 담당해왔다.롯데웰푸드 대표이사에는 서정호 롯데웰푸드 혁신추진단장 부사장이 내정됐다. 서 부사장은 올해 7월 롯데웰푸드 혁신추진단장으로 부임해 경영진단과 함께 롯데웰푸드의 비즈니스 트랜스포메이션을 이끌어 왔으며, 앞으로 기존 브랜드 경쟁력을 지속 강화하는 동시에 장기적인 수익성 개선과 미래 성장을 위한 신사업 발굴 등을 진행한다.롯데 관계자는 "불확실한 경영환경 속 신속한 변화 관리와 실행력 제고를 위한 성과 기반 수시 임원인사와 외부 인재 영입 원칙을 유지해 나갈 방침"이라고 밝혔다.최수진 기자 jinny0618@hankyung.com