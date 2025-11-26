2026 롯데그룹 정기인사 발표…건설업 재무 건전성 개선 위한 적임자

롯데마트·롯데자산개발 거치며 부동산 개발 전문가로 입지 굳혀

오일근 롯데건설(주) 대표이사 내정자. 사진=롯데지주

롯데그룹이 26일 단행한 2026 롯데그룹 정기임원 인사를 통해 오일근 롯데자산개발 대표를 신임 롯데건설 대표이사(부사장)로 내정했다.2022년부터 롯데자산개발 대표를 맡아온 오일근 부사장은 부동산 개발 사업 전문성 및 사업 포트폴리오 고도화 역량을 바탕으로 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 사태 이후 약해진 롯데건설의 재무 건전성을 회복할 적임자로 알려졌다.오 대표는 1968년생으로 경성고, 서강대 경영학과를 거쳐 서강대 재무학 석사학위를 취득했다. 1993년 롯데월드에 입사한 뒤 1995년 롯데정책본부 지원실 관재팀을 거쳐 2012년 롯데마트 점포개발, 부지개발1부문장으로 일했다.2016년 롯데자산개발로 자리를 옮기면서 리테일개발사업부문장, 경영전략부문장, 개발사업본부장, 총괄본부장을 역임하는 등 그룹 내 부동산 개발 전문가로 꼽힌다. 롯데자산개발은 국내외 복합개발과 자산유동화, 주거 및 상업시설의 운영 및 관리에 이르는 업무를 맡는 조합 부동산 기업이다.롯데그룹은 건설업 재무 건전성 개선작업과 더불어 4조원 가치의 ‘롯데칠성음료 서초부지’ 개발 사업에 박차를 가할 것으로 예상된다.민보름 기자 brmin@hankyung.com