멕시카나치킨, 영업 지속성 강화 위한 안정형 창업 정책 전개

치킨 전문 프랜차이즈 멕시카나가 신제품 ‘와삭칸’의 성공으로 브랜드 선호도 상승과 함께 가맹점 매출이 크게 신장하면서, 예비 창업자들의 관심 증대와 더불어 창업 문의량이 대폭 증가세를 보이고 있다고 밝혔다. 멕시카나치킨은 창업 비용의 ‘최소화’와 매출의 ‘극대화’를 핵심으로, 영업의 지속성 강화 중심의 안정형 창업 정책을 전개하고 있다.멕시카나 치킨은 매장 수 늘리기에만 연연하는 기존 프랜차이즈 업계의 흔한 창업 전략 방식을 따르지 않고 이를 전면 개선해, ‘돈 되는 상권’, ‘준비된 점주’를 슬로건으로 수익성 극대화하여 장기 운영이 가능한 우량 가맹점 창출을 목표로 창업 활동을 전개하고 있다.멕시카나는 업종 전환을 포함한 예비 창업자들의 창업 비용 부담을 해소하고, 오픈 이후 안정적이고 체계적인 영업을 영위할 수 있도록 신규 창업 시는 물론 매장 운영 간 필요한 다양한 지원 정책을 지속적으로 시행하고 있다. 특히, 신규 창업 시 발생되는 필수 비용인 ▲가맹비 ▲교육비 ▲인테리어비 ▲감리비 항목에 대하여 창업 비용을 일부 지원하는 정책과 함께 영업에 필수적으로 발생하는 비용인 ▲배달앱 광고비 ▲로컬 마케팅 비용 ▲각종 홍보물 제작 비용 등 다방면에 걸친 지원을 추진하고 있다.또한, 각 가맹점마다 주기적으로 매장 운영에 대한 컨설팅이 이루어질 수 있도록 본사의 전문 인력을 배정해 영업에 대한 분석과 문제점 파악 및 개선 등을 서포트할 수 있도록 맞춤형 컨설팅 시스템도 제공하고 있다.멕시카나 영업본부 장호진 점포개발팀장은 “계속되는 경기 불황과 외식업 시장의 과열 경쟁 속에서도 멕시카나는 지난 36년 간 가맹점과의 파트너십을 최우선의 가치로 삼아 진정한 사업 파트너로서의 역할에 충실하며 가맹점주님들과 함께 꾸준한 동반 성장을 이루어 왔다”며, “멕시카나는 항상 가맹점의 최대 수익 창출을 통한 우량 가맹점 육성을 목표로 컨설팅의 고도화과 치밀하고 효과적인 마케팅 전개를 위해 최선의 노력을 다하고 있다. 앞으로도 시장 점유율과 가맹점 숫자에 연연하지 않는, 가맹점과 고객의 만족을 최고의 가치로 여기며 무한한 신뢰를 드리는 브랜드로 자리매김할 것을 약속드린다. 예비 창업자 분들의 많은 관심과 문의 부탁드린다”고 전했다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com