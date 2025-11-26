발언하는 장동혁 대표 사진=연합뉴스

장동혁 국민의힘 대표와 조국 조국혁신당 대표가 다음 달 1일 상견례를 갖는다.이번 회동을 계기로 양당은 검찰의 대장동 사건 항소 포기 결정과 관련한 공개 토론을 추진하기 위한 실무 협의에 들어갈 예정이다.26일 야권에 따르면 두 대표는 다음 달 1일 오전 10시 30분 국민의힘 당대표실에서 만나 조 대표의 당선 축하 인사를 나눈다.이번 만남은 조 대표가 지난 23일 신임 당 대표로 선출된 뒤 가진 첫 예방으로 당선 직후 신임 대표가 관례적으로 갖는 인사 차원의 자리다.조 대표는 이날 별도로 정청래 더불어민주당 대표를 예방했다.회동에서는 축하 인사와 함께 검찰의 대장동 항소 포기 논란과 관련한 공개 토론 추진 계획이 논의될 것으로 보인다.이후 양당은 토론 날짜부터 방식, 토론 주제를 어디까지로 정할 것인지 등 다양한 의제를 두고 조율할 예정이다.앞서 조 대표는 장 대표에게 대장동 항소 포기 관련 공개 토론을 제안했는데 장 대표가 이를 수락하면서 토론이 공식 성사됐다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com