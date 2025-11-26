발언하는 장동혁 대표 사진=연합뉴스
장동혁 국민의힘 대표와 조국 조국혁신당 대표가 다음 달 1일 상견례를 갖는다.

이번 회동을 계기로 양당은 검찰의 대장동 사건 항소 포기 결정과 관련한 공개 토론을 추진하기 위한 실무 협의에 들어갈 예정이다.

26일 야권에 따르면 두 대표는 다음 달 1일 오전 10시 30분 국민의힘 당대표실에서 만나 조 대표의 당선 축하 인사를 나눈다.

이번 만남은 조 대표가 지난 23일 신임 당 대표로 선출된 뒤 가진 첫 예방으로 당선 직후 신임 대표가 관례적으로 갖는 인사 차원의 자리다.

조 대표는 이날 별도로 정청래 더불어민주당 대표를 예방했다.
조국 조국혁신당 대표 사진=연합뉴스
회동에서는 축하 인사와 함께 검찰의 대장동 항소 포기 논란과 관련한 공개 토론 추진 계획이 논의될 것으로 보인다.

이후 양당은 토론 날짜부터 방식, 토론 주제를 어디까지로 정할 것인지 등 다양한 의제를 두고 조율할 예정이다.

앞서 조 대표는 장 대표에게 대장동 항소 포기 관련 공개 토론을 제안했는데 장 대표가 이를 수락하면서 토론이 공식 성사됐다.

정유진 기자 jinjin@hankyung.com