명륜진사갈비 점주들, ‘대부업 의혹’에 탄원서 제출

명륜진사갈비 가맹점협의회(회장 원종민)가 전국 500여 명의 가맹점주를 대표해 명륜당의 고금리 불법 대출 혐의를 부인하는 탄원서를 금융위원회와 공정거래위원회, 서울시 민생사법경찰국, 한국산업은행에 제출했다.가맹점협의회는 탄원서에서 “우리 같은 자영업자들은 제1금융권 대출이 현실적으로 쉽지 않고, 제2금융권은 금리가 높고 절차가 까다로워 이용에 제약이 많다”며 “이러한 상황 속에서 본사를 통해 안내받은 금융 지원은 창업의 기회를 만들어 준 제도적 지원이었다”고 밝혔다.또 “2019년 당시 200여 명의 가맹점주들이 저축은행이나 캐피탈 등 제2금융권을 통해 연 16%~18%의 금리로 자금을 조달해야 했다”면서 “이에 비해 당시 제공받은 금융 지원은 상대적으로 금리가 낮아 우리에게는 현실적인 대안이었다”고 설명했다.가맹점협의회는 “대출 여부와 상환 방식 역시 점주들의 자율적 결정에 따라 이뤄졌으며, 매장 상황에 맞춰 부담을 조절할 수 있는 합리적인 구조로 진행이 됐다”면서 지난 6년간 본사로부터 여러 실질적 지원을 받아왔으며, 이러한 본사와 가맹점주의 상생 노력이 코로나19와 경기 침체의 어려움을 함께 극복할 수 있었던 기반이었다는 점을 강조했다.탄원서에서 “‘명륜진사갈비 가맹점협의회’와 본사 ㈜명륜당은 2019년 12월 23일 상생 협약을 체결한 이후 지금까지 상생의 원칙을 흔들림 없이 이어오고 있다”면서 “지난 6년 동안 전국 가맹점은 월세 지원 2차례, 점주 분담금 전액 면제 등 수많은 실질적인 지원을 받아 왔다”고 설명했다.가맹점협의회는 “최근 일부 언론의 대부업 관련 의혹 제기는 500여 명의 명륜진사갈비 가맹점주들의 명예를 훼손하고 생계까지 위협하고 있다”면서 “근거 없는 비난과 왜곡된 보도로 인해 지난 6년간 점주들과 본사가 함께 만들어온 상생의 노력과 생업이 흔들리지 않도록, 한 번 더 본 사안을 올바르게 살펴봐 달라"고 호소했다.가맹점협의회는 이번 탄원서 제출 이후에도 필요하면 대표단이 직접 관계 당국을 방문해 현장 목소리를 전달할 계획이다.명륜진사갈비 가맹점협의회는 2019년 12월 16일에 공식 설립된 단체로, 현재 전국 500여 명륜진사갈비 가맹점주들이 가입한 대표 협의체다.김민주 기자 minjoo@hankyung.com