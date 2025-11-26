홈 한경BUSINESS [속보] 李대통령, 이화영 재판 검사 집단퇴정에 "엄정 감찰" 지시 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/business/article/202511267350b URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2025.11.26 16:48 수정2025.11.26 16:49 강홍민 기자 대통령실 제공李대통령, 이화영 재판 검사 집단퇴정에 "엄정 감찰" 지시강홍민 기자 khm@hankyung.com © 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 명륜진사갈비 점주들, ‘대부업 의혹’에 탄원서 제출 홈플러스, 입찰제안서 접수 업체 없다 롯데건설 회생절차?···롯데 "사실무근···법적조치할 것" “대장동 토론 협의 시작되나” 장동혁-조국 만난다 CEO 대거 교체한 롯데…바이오 각자대표에 '오너 3세' 신유열