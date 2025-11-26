사진=연합뉴스 제공

일본 도쿄도는 호텔과 여관 투숙객에게 부과하는 숙박세를 기존 1박당 100~200엔(약 940~1880원)정액제에서 투숙 요금의 3%를 부과하는 정률제로 전환하는 방안을 검토 중이다.26일 요미우리신문에 따르면 도쿄도는 2002년 10월부터 숙박세를 시행해 왔으며 현재는 1박 요금이 1만엔(약 9만4000원) 이상 1만5000엔(약 14만1000원) 미만이면 100엔(약 940원), 1만5000엔 이상이면 200엔(약 1880원)을 정액으로 징수하고 있다.정률제로 전환될 경우 투숙객의 세부담은 크게 늘어난다. 예를 들어 1만5000엔짜리 호텔에 투숙할 경우 숙박세는 기존 200엔에서 450엔(약 4200원)으로 증가하고 1만엔 객실은 100엔에서 300엔(약 2820원)으로 오른다. 사실상 두 배 이상 오르는 셈이다.요미우리는 도쿄도의 숙박세가 관광 정책 재원으로 사용되지만 관광객 급증으로 관련 지출이 크게 늘어 수입과 격차가 벌어지고 있다고 분석했다.실제로 도쿄도의 2025회계연도(2025년 4월~2026년 3월) 관광 관련 예산은 306억엔(약 2877억원)에 달할 것으로 예상되지만 숙박세 수입은 약 69억엔(약 649억원)에 그칠 전망이다.요미우리는 “숙박세를 정률제로 하면 경기 동향, 물가 상승에 대응하기 쉽고 외국계 고급 호텔의 비싼 숙박료에 대응해 과세할 수 있다”고 분석했다. 다만 “고객에게 (숙박세를) 징수하는 역할을 맡는 숙박 사업자의 부담은 증가할 것”이라는 우려도 제기됐다.도쿄도는 의견수렴을 거쳐 내년 3월까지 도의회에 관련 조례 개정안을 제출할 계획이다.앞서 일본에서 정률제 숙박세를 도입한 홋카이도 니세코 인근 굿찬초는 2019년 11월 투숙료의 2%를 숙박세로 부과하는 제도를 도입했다. 오키나와현 역시 내년 4월 이후 정률제 도입을 추진 중이다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com