◇ 부문장·본부장·실장 전보▲ CIAO 이창욱 ▲ 윤리경영실 부실장 최재혁 ▲ 개인영업부문장 김도회 ▲ AM영업부문장 이기원 ▲ 기업보험부문장 홍령 ▲ 보상전략부문장 한정근 ▲ 경영기획본부장 조영택 ▲ 리스크관리본부장 윤민영 ▲ 인사총무본부장 이용진 ▲ CM사업본부장 박윤정 ▲ 자동차업무본부장 이철우 ▲ 개인마케팅교육본부장 김원준 ▲ AM1본부장 김태우 ▲ AM2본부장 오정출 ▲ 전략채널본부장 임영수 ▲ 일반보험기획본부장 이상수 ▲ 기업영업1본부장 박민호 ▲ 기업영업2본부장 유영철 ▲ 법인컨설팅본부장 문정교 ▲ 재무기획본부장 최민엽 ▲ 자산운용1본부장 조희철 ▲ CCO 진한승 ▲ 감사실장 유원식 ▲ ALM전략실장 이기복 ▲ 서비스개발실장 김종욱◇ 상무 선임▲ CIO 허명주 ▲ 해외사업본부장 정희권◇ 지역단장 전보▲ 강북지역단장 김병훈 ▲ 강서지역단장 김한민 ▲ 강남지역단장 윤경수 ▲ 북부지역단장 조정식 ▲ 경기지역단장 김호 ▲ 성남지역단장 정태훈 ▲ 경인지역단장 윤종식 ▲ 강원지역단장 손익수 ▲ 중부지역단장 신재용 ▲ 충청지역단장 이상호 ▲ 호남지역단장 길준희 ▲ 전북지역단장 강승오 ▲ 부산지역단장 김태영 ▲ 경남지역단장 최정호 ▲ 영남지역단장 이제영 ▲ 대경지역단장 허남영◇ 부장 전보▲ 정보화지원파트장 김성일 ▲ CM사업전략파트장 임혁 ▲ CM장기일반파트장 장희욱 ▲ 마케팅기획파트장 김효진 ▲ 장기마케팅파트장 김보현 ▲ 장기심사부장 정을진 ▲ 자동차손익파트장 이주환 ▲ 자동차업무파트장 현희준 ▲ 개인영업지원파트장 박문수 ▲ 영업교육운영파트장 손창훈 ▲ 강서영업파트장 박일서 ▲ 강서조직파트장 서형탁 ▲ 강남조직파트장 진성현 ▲ 북부영업파트장 박상진 ▲ 경기영업파트장 이정현 ▲ 성남영업파트장 이충희 ▲ 성남조직파트장 윤정우 ▲ 강원영업파트장 천재영 ▲ 중부영업파트장 방수민 ▲ 중부조직파트장 고상규 ▲ 충청영업파트장 박재서 ▲ 호남영업파트장 주정호 ▲ 호남조직파트장 정진성 ▲ 전북영업파트장 김형수 ▲ 전북조직파트장 김종갑 ▲ 부산영업파트장 석은희 ▲ 부산조직파트장 이정태 ▲ 경남조직파트장 양경호 ▲ 영남영업파트장 정준무 ▲ 영남조직파트장 이달수 ▲ 대경영업파트장 최필성 ▲ 대경조직파트장 박철성 ▲ 제주사업부장 홍갑송 ▲ 명동AM사업부장 김대화 ▲ 서초AM사업부장 지민아 ▲ 대구AM사업부장 김종만 ▲ 전략채널기획파트장 곽종수 ▲ TM자동차영업부장 이석 ▲ TM장기영업부장 배종철 ▲ 제휴영업2부장 서해민 ▲ 일반손해사정부장 이주환 ▲ 기업보험2부장 김준호 ▲ 기업보험3부장 김성준 ▲ 법인컨설팅1부장 이병삼 ▲ 법인컨설팅2부장 변성윤 ▲ 해외업무파트장 백승민 ▲ 보상전략TF장 성정훈 ▲ 자동차송무파트장 이상훈 ▲ 자동차보험조사파트장 김재봉 ▲ 특화보상단장 최낙범 ▲ 강남대인보상단장 안성진 ▲ 중부대인보상단장 최주영 ▲ 영남대인보상단장 허진석 ▲ 장기손사기획파트장 백태현 ▲ 장기실손관리파트장 최현호◇ 부장 승진▲ 기획파트장 박인걸 ▲ 자산RM파트장 최신성 ▲ 인재개발파트장 김동욱 ▲ IT기획파트장 진일섭 ▲ 시스템관리파트장 박경환 ▲ 디지털기획파트장 권은정 ▲ 데이터사이언스파트장 여창준 ▲ 사회공헌파트장 신동훈 ▲ CM자동차파트장 이정민 ▲ 장기전략파트장 손유정 ▲ 장기시스템파트장 황보현 ▲ 자동차상품파트장 김효순 ▲ 영업교육기획파트장 임효재 ▲ 강북영업파트장 양영훈 ▲ 강북조직파트장 기지만 ▲ 강남영업파트장 김봉모 ▲ 북부조직파트장 정제영 ▲ 경기조직파트장 신기주 ▲ 경인영업파트장 김윤미 ▲ 경인조직파트장 손병진 ▲ 강원조직파트장 박정욱 ▲ 충청조직파트장 김미행 ▲ 경남영업파트장 권오훈 ▲ AM마케팅파트장 이한규 ▲ AM지원파트장 백준 ▲ 강북AM사업부장 최성훈 ▲ 경기AM사업부장 유봉환 ▲ 전략채널운영파트장 정대영 ▲ 일반보험기획파트장 이창휘 ▲ 일반보험지원파트장 송수혁 ▲ 퇴직연금파트장 오유나 ▲ 특종UW파트장 박준호 ▲ 해상업무파트장 이희룡 ▲ 기업보험4부장 한희석 ▲ 단체상해영업부장 정원식 ▲ 자동차보상지원파트장 안성욱 ▲ 강서대인보상단장 석창식 ▲ 강북대인보상단장 양동홍 ▲ 호남대인보상단장 이석준 ▲ 중부권장기손사부장 김동욱 ▲ 재무기획파트장 이종관 ▲ 준법감시파트장 김도헌 ▲ 계리가정파트장 최원길 ▲ 계리지원파트장 최은영김태림 기자 tae@hankyung.com