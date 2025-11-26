홈 한경BUSINESS A건설사, 전주 공사현장서 근로자 사망···전선 철거 작업 중 감전 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/business/article/202511267601b URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2025.11.26 17:45 수정2025.11.26 18:54 강홍민 기자 전주시 관내 국도대체우회도로 공사현장에서 26일 작업 중이던 근로자가 사망했다. 경찰에 따르면, 이날 사고는 현장 내 전기설비에서 전선 철거 작업을 하던 중 감전이 발생한 것으로 알려졌다. 해당 건설사는 관계기관과 협조해 사고 경위와 원인을 조사 중이라고 전했다. 한편, 경찰과 고용노동부는 현장확인 및 재발방지 대책을 수립한다는 방침이다. 강홍민 기자 khm@hankyung.com © 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 롯데건설, “부도설 사실 무근…유포자 상대 고소장 제출해” 음저협, 레지듀얼 사용료 청구 설명회 28일 연다 美 Z세대, 사무직 대신 '억만장자 보모' 택한다 네이버·두나무, 포괄적 주식교환 의결…네이버파이낸셜, 두나무 품는다 [인사]현대해상