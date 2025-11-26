A건설사, 전주 공사현장서 근로자 사망···전선 철거 작업 중 감전

전주시 관내 국도대체우회도로 공사현장에서 26일 작업 중이던 근로자가 사망했다.경찰에 따르면, 이날 사고는 현장 내 전기설비에서 전선 철거 작업을 하던 중 감전이 발생한 것으로 알려졌다.해당 건설사는 관계기관과 협조해 사고 경위와 원인을 조사 중이라고 전했다.한편, 경찰과 고용노동부는 현장확인 및 재발방지 대책을 수립한다는 방침이다.강홍민 기자 khm@hankyung.com