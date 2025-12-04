올리브영, LA를 K뷰티 격전지로

올리브영, 내년 미국 1호점 열어



K뷰티 브랜드들의 기대가 커지고 있다. 올리브영이 세계 최대 화장품 시장인 미국에서 1호점 오픈 계획을 발표했기 때문이다. 수백 개의 브랜드는 미국 진출 기회를 갖게 된다. 올리브영 같은 플랫폼은 현지 고객 데이터를 확보해 새로운 히트 상품을 만들어낼 기반을 닦을 수도 있다.미국 뷰티 플랫폼들은 올리브영 진출을 앞두고 적극적으로 K뷰티 브랜드를 유치하며 경쟁력 확보에 나서고 있다. 로스앤젤레스(LA)는 전 세계 패션·뷰티의 중심지로 꼽히는 만큼 ‘올영 1호점’은 북미 사업의 테스트베드가 될 예정이다.올초 미국 진출을 공식화한 올리브영이 현지 1호점 오픈 계획을 확정했다. 위치는 캘리포니아주 LA 지역에 속한 패서디나(Pasadena)다. 매장 오픈 시기는 2026년 5월이다.이번 발표는 미국 법인 ‘CJ올리브영 USA’를 설립한 지 9개월 만이다. 앞서 올리브영은 지난 2월 미국을 ‘글로벌 K뷰티 1위 플랫폼’ 도약을 위한 전진기지로 삼고 ‘K뷰티 글로벌화’를 가속화하겠다고 언급했다.현재 정확한 매장 규모는 정해지지 않았다. 구체적인 사업 계획은 2026년 초에 확정될 것으로 보인다. 현재 올리브영은 400여 개 K뷰티 브랜드를 비롯해 글로벌 브랜드와도 협의 중이다.올리브영은 미국 1호점을 ‘K뷰티 쇼케이스’로 만들 계획이다. 한국 매장과 ‘올리브영 글로벌몰’을 이용한 북미 고객 데이터를 기반으로 상품을 큐레이션하고 K뷰티 정보 습득과 다양한 브랜드를 경험해 볼 수 있는 체험 서비스도 도입한다.특히 체험 서비스는 미국 1호점의 ‘킬러 콘텐츠’(성장을 견인할 만큼 인기가 좋은 아이템)가 될 것으로 보인다.올리브영N 성수의 뷰티케어 체험 서비스 이용 고객의 54%는 외국인 고객이다. 피부진단 컨설팅을 받는 고객 중 외국인 비중은 87%에 달한다. 피부를 6가지 항목별로 점수화하는 서비스다. 색소침착, 모공, 주름, 탄력도 등을 알려준다. 부족한 부분을 채워줄 성분이 포함된 제품을 바로 구매할 수 있으며 15분 정도 소요된다. 올리브영 관계자는 “스킨스캔 서비스는 현장 등록 방식으로 이용이 가능한데 오픈 시간(오전 10시) 전부터 대기자가 발생할 만큼 인기가 좋다”고 설명했다.올리브영은 트렌드를 빠르게 파악해야 하는 현지 특성을 고려해 1980년대생을 최고경영자(CEO)로 선임했다. 1986년생 권가은 경영리더가 미국 법인을 총괄한다. 권 신임 CEO는 2011년 올리브영 공채로 입사해 △상품 MD △중국 글로벌 엑스퍼트 △뷰티팀장 △전략기획팀장 등을 거쳐 지난해 글로벌브랜드사업부장으로 임원 승진했다.패서디나는 LA에서 북동쪽으로 약 18km 거리에 있는 소도시로 캘리포니아공대(Caltech) 등 유수의 연구기관이 소재해 고소득 인구 비율이 높은 지역이다. 올리브영은 또한 미국 진출 초기 단계부터 현지 소비자의 관심을 극대화하기 위해 LA 웨스트필드 등 캘리포니아주 중심의 복수 매장을 2026년 내 순차 개점할 계획이다.올리브영의 결정으로 LA 뷰티 시장 경쟁은 치열해지고 있다. 올리브영의 진출 소식이 알려지자 현지 점포들은 적극적으로 K뷰티 브랜드 확보에 나서고 있는 것으로 전해졌다. 한 뷰티 브랜드 관계자는 “올리브영 진출 소식이 알려진 뒤 점포 측에서 먼저 문의가 들어오기도 한다”며 “젊은층 사이에서 가성비 좋은 K뷰티 인기가 높으니 올리브영이 들어오기 전에 K뷰티 경쟁력을 확보하려는 움직임”이라고 설명했다.울타뷰티는 지난 8월 에이피알의 대표 뷰티 브랜드 메디큐브를 입점시켰다. 지난 10월 판매량 집계 결과 판매 시작 이후 3개월 만에 월 판매량이 약 30% 증가했다. 쿠션 제품으로 유명세를 탄 티르티르도 지난 8월부터 울타뷰티에 입점했다. 에스티로더, 랑콤 등이 있는 ‘프레스티지존’에 자리 잡았다. 클린뷰티 브랜드로 인지도 높은 아누아는 지난 2월 울타뷰티 오프라인 매장에 입점했다.세포라는 지난 7월 구다이글로벌과 조선미녀 브랜드 독점 판매 계약을 체결했으며 같은 시기 토리든도 입점시켰다. 올해 세포라는 K뷰티 라인업을 기존 대비 2배로 늘렸고 2026년까지 더 많은 브랜드를 확보할 계획이다.후발주자인 올리브영은 ‘토종 K-플랫폼’ 이미지를 앞세워 영향력을 확보해야 한다. 올리브영에 대한 외국인 인지도는 높은 편이다. 한국관광데이터랩에 따르면 올 상반기 방한 외국인 10명 중 8명 이상 올리브영에서 쇼핑한 것으로 집계됐다. 오프라인 매장의 외국인 매출 비중은 26.4%다.이에 따라 올리브영은 미국 1호점에서도 정체성을 드러낼 수 있는 K뷰티 라인업을 구축한다. 아누아, 성분에디터, 닥터엘시아, 메디힐, 퓨리토 등 K-클린뷰티 브랜드를 다수 선보일 예정이며 컬러그램, 브링그린, 바이오힐보 등 올리브영 자체 브랜드(PB)도 현지에 내놓는다.또 울타뷰티나 세포라 등과 달리 단순 제품 판매점이 아닌 ‘K-라이프스타일’을 경험할 수 있는 라이프스타일 플랫폼 전략을 강화할 것으로 관측된다. 스킨케어, 색조뿐만 아니라 보디·헤어, 위생·헬스케어, 건강기능식품 등 한국인의 하루를 엿볼 수 있는 생활습관에 대한 모든 카테고리를 미국에 선보일 가능성이 높다. 실제 올리브영은 뷰티라인 외에도 향후 다양한 뷰티·웰니스 카테고리 상품을 폭넓게 추가 입점시키겠다고 밝혔다.LA는 글로벌 패션·뷰티 산업의 중심지로 꼽힌다. 할리우드 셀럽 중심으로 미디어 파급력이 크고 다문화·다인종으로 구성된 만큼 뷰티 수요도 다양하기 때문이다.대표적인 예가 클린뷰티와 보디케어 트렌드다. 코로나 전후로 미국에서는 성분과 환경에 대한 중요성이 대두됐다. 미국 화장품 매장 세포라는 클린 뷰티 기준을 만들었고 2021년에는 그 기준을 강화했다. 글로시에, 배스앤보디웍스 등은 성분을 변경하고 비건 제품을 내며 트렌드에 대응했다. 심플하고 깨끗한 성분을 강조하는 LA 기반의 중저가 클린 뷰티 브랜드 ‘버스드’가 현지 MZ 사이에서 인기를 얻은 것도 같은 이유다. 2020년 LVMH는 2020년 버스드의 지분 일부를 인수하면서 투자에 나서기도 했다.LA 유명인들의 K뷰티에 대한 호기심과 수용도도 높다. 할리우드 대표 인플루언서인 킴 카다시안은 최근 K뷰티를 경험하기 위해 동생인 클로에 카다시안과 전용기를 타고 한국으로 들어와 피부과에서 뷰티 시술을 받았다. 이 사실이 알려지며 구글에는 ‘코리안 스킨케어(korean skincare)’, ‘코리아 클리닉(korea clinic)’ 등의 연관 검색어까지 등장했다.북미 시장 규모도 영향을 미쳤다. 글로벌 시장조사기관 유로모니터에 따르면 2023년 글로벌 뷰티시장 규모는 5700억 달러(약 740조원, 2023년 기준 환율)다. 이 가운데 미국은 단일 국가로는 세계 최대인 1200억 달러(약 156조원)로 추산된다. 지난해 K뷰티 전체 해외 수출액(102억 달러)의 10배가 넘는 규모다.K뷰티에 대한 미국 소비자의 반응도 뜨겁다. 식품의약품안전처 등의 집계에 따르면 대미 K뷰티 수출액은 지난 2020~2023년 연평균 20% 이상 증가했다. 미국 인구의 약 40%가 유행에 민감하고 새로운 트렌드에 수용적인 1030세대인 점을 고려할 때 K뷰티 접근성이 높아진다면 젊은 소비자층의 인기에 힘입어 빠르게 현지 시장이 성장할 것으로 기대된다.올리브영은 “K뷰티 브랜드들이 세계 최대 뷰티 시장에서 소비자와 직접 만나게 된다”며 “이커머스 채널에서 개별 상품 단위로 소비되던 K뷰티를 하나의 오프라인 채널에서 선보인다. 카테고리·브랜드 간 시너지 효과를 발휘하며 K뷰티 생태계 전반의 경쟁력을 한 단계 끌어올리는 교두보를 만들겠다”고 말했다.최수진 기자 jinny0618@hankyung.com