사진=연합뉴스

넷플릭스 연대 vs 반넷플릭스 연대

‘윔블던 효과’ 굴레에서 벗어나려면

넷플릭스, 쿠팡플레이, 티빙, 웨이브, 디즈니플러스, 애플TV플러스…. 국내에서 서비스되고 있는 온라인동영상서비스(OTT)의 수만 해도 꽤 많다. 이용자 입장에선 여러 OTT를 구독하고 싶어도 시간과 비용 모두 부담이 된다. 그래서인지 실제 이용자들이 구독하는 OTT 수는 적은 편이다. 시장조사업체 컨슈머인사인트에 따르면 국내 OTT 이용자의 1인당 평균 구독 개수는 2.3개로 나타났다. 넷플릭스가 독보적인 1위에 해당하는 점을 감안하면 넷플릭스와 다른 OTT 한두 개 정도를 더 구독한다고 볼 수 있다. 이 상태가 장기화된다면 넷플릭스를 제외하곤 버티기 힘들어진다.최근에 나온 이색적인 구독 결합 상품은 위기를 돌파하기 위한 자구책 가운데 하나이다. 11월 18일 티빙, 웨이브, 디즈니플러스 3개 플랫폼을 전부 이용할 수 있는 결합 상품이 출시됐다. 티빙, 디즈니플러스 2개 플랫폼에 대한 구독 결합 상품도 함께 나왔다. 앞서 티빙과 웨이브 또한 합병을 추진하면서 두 플랫폼의 결합 상품을 출시하기도 했다. 티빙과 웨이브는 국내 OTT, 디즈니플러스는 글로벌 OTT에 해당한다. 즉 경쟁 관계, 국내외의 경계를 허물고 여러 OTT가 함께 손을 잡고 있는 것이다.이대로 무너질 것인가, 살아남을 것인가. 위기감이 고조되고 있는 가운데 국내 OTT 시장에서 ‘반(反)넷플릭스’ 연대가 강화되고 있다. 넷플릭스는 2016년 1월 한국 시장에서 서비스를 처음 시작했다. 그렇게 10년이 흘러 넷플릭스는 한국 콘텐츠 시장의 블랙홀이 되었고 이용자들의 시선과 시간 모두 넷플릭스에 집중되고 있다. 다른 OTT도 여러 전략을 짜고 대응해 왔지만 여전히 넷플릭스에 비해 역부족인 상황이다. 이에 따라 생존을 위한 반넷플릭스 연대는 더욱 확장되고 끈끈해질 전망이다.‘넷플릭스 천하’는 갈수록 공고해지고 있다. 컨슈머인사인트에 따르면 올 상반기 넷플릭스의 국내 구독률은 54%에 달한다. 단일 OTT 플랫폼이 구독률 50%를 넘어선 것은 이번이 처음이다. 지난해 하반기에 비해선 9%포인트 증가했다. 넷플릭스 다음으로는 쿠팡플레이(35%), 유튜브 프리미엄(21%)와 티빙(21%), 디즈니플러스(13%), 웨이브(11%) 순으로 나타났다. 구독뿐만 아니라 평균 사용 시간도 넷플릭스가 압도적으로 많은 것으로 나타났다. 앱·결제 데이터 분석업체 와이즈앱·리테일에 따르면 지난 10월 기준 넷플릭스의 1인당 평균 사용 시간은 6시간 47분에 달했다. 티빙(4시간 45분), 웨이브(4시간 16분), 쿠팡플레이(2시간 32분), 디즈니플러스(2시간 23분)는 넷플릭스와 큰 격차를 보였다.넷플릭스의 독주 현상을 완화하기 위해선 이용자에게 주어질 새로운 구독 요인이 절실한 상황이다. 티빙, 웨이브, 디즈니플러스 구독 결합 상품이 나온 것도 이 때문이다. 해당 결합 상품은 스탠다드 이용권 기준 최대 37%의 할인 혜택을 제공한다. 매달 2만1500원을 결제하면 3개 플랫폼을 모두 이용할 수 있는 것이다. 개별 결제를 할 때보다 비용, 편리함 측면에서 모두 매력적인 편이라 할 수 있다. 합종연횡은 OTT 안에서만 이루어지고 있는 것이 아니다. 티빙은 지난 6월 배달앱 배달의민족과 구독 결합 상품을 선보이기도 했다. 이 같은 결합 상품들은 구독을 유인할 뿐 아니라 장기간 구독을 유지하도록 돕는다는 점에서 ‘락인(Lock in)’ 효과를 노린 것이라 할 수 있다. 락인 효과는 특정 브랜드의 제품이나 서비스를 이용한 고객들이 다른 브랜드로 옮겨 가지 않고 계속 머무르는 것을 뜻한다.하지만 이에 맞선 넷플릭스 연대도 광범위하고 강력하다. 넷플릭스는 K콘텐츠 열풍의 근원지인 한국 시장을 중요하게 여기고 있다. 한국 시장의 독주 체제를 공고히 하고 더욱 다양한 콘텐츠를 확보하고자 노력하고 있다. 이에 따라 국내에서 여러 형태의 협업 관계를 구축하고 있다. 네이버와 ‘네넷(네이버+넷플릭스) 제휴’를 맺은 것이 대표적이다. 지난해 11월부터 네이버플러스 멤버십(월 4900원)을 결제한 소비자는 추가 비용 없이 넷플릭스 광고형 요금제를 이용할 수 있다. 이뿐만 아니다. 넷플릭스는 SBS와 파트너십을 체결하고 대량의 SBS의 콘텐츠를 공급받고 있다. SBS는 그동안 웨이브에서 콘텐츠를 공개했으나 지난 9월 30일 서비스를 종료했다. 이후 ‘SBS는 싹-넷플에서’라는 캐치프레이즈를 내세워 넷플릭스에서 과거 인기작부터 최신작까지 방영하고 있다.OTT 시장을 둘러싸고 경쟁이 갈수록 치열해지고 있는 가운데 토종 OTT가 살아남기 위해선 더 많은 노력이 필요하다. 무엇보다 다양한 콘텐츠 확보와 해외 진출이 함께 진행되어야 한다.토종 OTT엔 넷플릭스에선 볼 수 없는 새로운 콘텐츠가 지속적으로 공급되어야 한다. 현재 토종 OTT는 넷플릭스에 비해 크게 부족한 해외 콘텐츠를 채우기 위해 글로벌 업체와 손잡고 있다. 쿠팡플레이는 ‘왕좌의 게임’과 같은 HBO와 HBO맥스의 오리지널 콘텐츠를 국내 독점 제공하고 있다. ‘탑건: 매버릭’과 같은 파라마운트플러스 콘텐츠의 국내 독점 제공도 시작했다. 티빙은 애플TV플러스 브랜드관을 운영하며 ‘파친코’ 등을 방영하고 있다. 구독자층을 넓히기 위해 쿠팡플레이, 티빙은 스포츠 중계를 강화하고 있기도 하다.하지만 무엇보다 강력한 오리지널 콘텐츠가 탄생해야 한다. 여러 국적과 장르의 콘텐츠가 공급된다 하더라도 OTT의 브랜드 가치를 좌우하는 것은 오리지널 콘텐츠라고 할 수 있다. 토종 OTT에서도 오리지널 콘텐츠를 제작하고는 있다. 하지만 넷플릭스의 ‘케이팝 데몬 헌터스’와 같은 더욱 막강한 파급력을 가진 작품이 나와야만 대대적인 분위기 전환에 성공할 수 있지 않을까.장기적인 생존과 성장을 위해선 해외 진출도 반드시 이뤄져야 한다. 토종 OTT가 한국 내 구독자만으로 수익을 창출하는 것은 한계가 있다. 그렇다고 해외에 직접 진출하는 방식을 선택하기엔 위험부담이 크다. 디즈니플러스, 애플TV플러스처럼 거대 자본력을 갖춘 글로벌 OTT도 외국 시장에 해당하는 한국에서 고전하고 있지 않은가. 이에 따라 토종 OTT도 해외 직접 진출이 아닌 다른 방식을 선택해야 한다. 글로벌 OTT와의 협업을 통한 브랜드관 출시가 안정적인 방식에 해당한다. 티빙은 11월 5일 일본 디즈니플러스에 브랜드관인 ‘티빙 컬렉션’을 출시했다. 미국 미디어 기업 워너브라더스디스커버리와도 전략적 파트너십을 맺고 아시아·태평양 17개 지역의 HBO맥스에 티빙 브랜드관을 개설한다. 다른 토종 OTT도 이 같은 전략을 통해 해외 진출을 적극 추진해야 한다.‘윔블던 효과(Wimbledon Effect)’라는 말이 있다. 테니스 종주국인 영국에서 열리는 윔블던 테니스 대회에서 유래된 용어이다. 1877년부터 시작된 이 대회에선 이상하게도 외국 선수들이 계속 우승하는 현상이 벌어졌다. 공들여 대회를 주최한 건 윔블던이지만 외국 선수들이 상금과 명예를 모조리 가져간 것이다. 윔블던 효과는 이에 빗대어 외국 자본이 국내 시장을 점령하고 있는 현상을 지칭하는 용어로 사용된다. 현재의 한국 OTT 시장도 마찬가지다. 한국에서 좋은 콘텐츠가 만들어지고 있어도 그 수혜는 넷플릭스에 집중되고 있으며 토종 OTT는 주변부에만 머물고 있다. 언제까지 이런 상황을 지켜보고만 있어야 할까. 10년의 뼈아픈 경험을 바탕으로 토종 OTT도 이젠 새롭게 도약해야 할 때이다. 토종 OTT의 다양한 전략과 함께 정부의 적극적인 지원책이 뒷받침되어야 한다. 더 늦기 전에.김희경 인제대 미디어커뮤니케이션학과 교수, 영화평론가 kimhk@inje.ac.kr