매물 거둔 집주인

“더 오른다”는 심리

이어지는 신고가

전세 급등

공급, 공급, 공급

10·15 대책이 나온 지 한 달 반, 부동산 현장에선 아파트 거래절벽이 왔다고 아우성이다. 영등포 소재 A공인중개사무소 관계자는 “10월을 끝으로 매매 거래가 전혀 없다”고 말했다.그러나 서울 아파트 가격이 떨어질 것을 전망하기는 어렵다. 전문가 다수, 일반 수요자조차 집값 상승을 점치고 있다. 투기과열지구, 토지거래허가구역 지정부터 대출규제, 분양가상한제 등이 쏟아졌던 2017~2021년 당시에도 규제가 강화될수록 거래량이 줄었지만 아파트 가격은 올랐던 선례가 있기 때문이다.무엇보다 현재 부동산을 둘러싼 많은 수치들이 내년 상반기 집값 상승을 가리키고 있다.부동산 빅데이터 플랫폼 아실에 따르면 11월 26일 기준 서울 아파트 매매 매물은 6만1529건으로 10·15 대책 발표 전날인 10월 14일 7만2902건 대비 15.7% 줄었다. 전국에서 매물 감소폭이 가장 크다.반면 올해 아파트 증여 건수는 늘었다. 법원 부동산 등기정보광장 통계를 분석한 결과 올해 1월부터 10월까지 아파트를 포함한 서울 집합건물 증여 건수는 6720건으로 지난해 같은 기간 5481건에 비해 22.6% 증가했다. 올해 10월까지 누적 증여 건수가 많은 지역은 고가 아파트가 밀집한 강남구(572건), 양천구(482건), 송파구(450건) 순으로 나타났다.집주인들이 향후 집값 상승을 예상하고 집을 매도하는 대신 자녀나 손자에게 증여하는 길을 택한 것으로 보인다.이 같은 심리는 수치로도 나타나고 있다. 부동산R114가 대책 발표 이후인 10월 22일부터 11월 2일까지 전국 1458명을 대상으로 설문한 결과 응답자의 52%가 “2026년 상반기 주택가격이 오를 것”이라고 전망했다. 2021년 하반기 전망 조사 당시 62% 이후 가장 높은 수준이다. “하락한다”는 응답은 3분의 1인 14%에 불과했다.아파트 매매수급지수도 매수가 우세하게 나타나고 있다. 한국부동산원 매매수급지수는 100을 기준으로 100보다 낮으면 매도 우위, 높으면 매수 우위를 나타낸다. 서울 아파트 매매수급지수는 올해 9월 2주 이래로 꾸준히 100을 웃돌고 있다. 10·15 대책 이후 잠시 주춤하던 지수는 11월 2주(10일 기준) 102를 기록한 뒤 11월 3주(17일 기준) 102.3으로 반등했다.11월 26일 기준 ‘서울 부동산 정보광장’에 따르면 11월 서울 아파트 매매 거래량은 1148건으로 전달 8391건에 비해 크게 쪼그라들었다. 거래 신고 기한이 남은 것을 고려해도 대폭 감소한 수치다.부동산 업계에 따르면 서울 전역이 토지거래허가구역, 투기과열지구 등으로 지정되면서 외부 투자자의 발길이 뚝 끊겼다. 실거주자가 아니면 아파트를 매수하기 어려워졌기 때문이다. 재건축 아파트의 경우 조합설립인가를 받은 뒤에는 조합원 자격 승계가 어려워 매매가 까다로워진다.그러나 메마른 거래량에도 일부 단지들은 드문드문 신고가를 기록하고 있다. 송파구 가락동 ‘헬리오시티’는 대책 시행 이후에도 신고가가 나왔다. 전용면적 84㎡ J2타입은 10월 24일 전고가보다 4억원 비싼 29억5000만원에 손바뀜됐고 전용면적 59㎡ A타입도 11월 3일 27억8000만원에 실거래됐다. 강남구 대치동 은마아파트 전용면적 76㎡는 11월 38억원에 거래돼 전고가(37억2000만원)를 뛰어넘었다.시가 25억원 이상에 대해 대출 한도는 2억원에 불과하지만 신고가 매매가 나올 정도로 자금력이 풍부한 실수요는 여전히 존재한다.전월세 시세도 올랐다. KB부동산에 따르면 11월 3주(17일 기준) 서울 아파트 전세가격은 전주 대비 0.14% 상승했다. 이는 40주 연속 오름세를 이어간 것이다. 같은 기간 전세수급지수는 159.7로 전주 159.6 대비 소폭 상승했다. KB부동산이 집계하는 전세수급지수는 0~200 사이로 매겨지며 100을 초과할수록 공급이 부족한 상태를 의미한다. 실수요를 대변하는 전세가격이 오르고 매물이 부족해지면서 서울 외곽지역 저가 아파트 가격을 밀어올리는 원인이 될 수 있다.수요에 비해 공급은 원활하지 않다. 매매는 물론 전월세 가격에 큰 영향을 미치는 서울 아파트 입주 물량은 내년 상반기 6377가구(18개 단지), 하반기 1만198가구(14개 단지)이다. 올해 상반기에만 2만 가구 넘게 입주한 것에 비해 적은 물량이다. 내년 입주 가구수는 이미 착공 후 공사 중인 주택 물량을 집계하기 때문에 분양 가구수 예상치에 비해 비교적 정확하다.11월 26일 정부는 시장 불안을 잠재우고 실수요의 내집 마련을 돕기 위해 내년 수도권 공공택지에 총 2만9000호를 공급할 계획을 밝혔다. 그중 서울에선 1300가구(고덕강일3블록, 2025년 8월 분양 예정)를 내놓는다. 그 밖에 인천에 3600가구, 경기에는 2만3800가구가 나온다.양지영 신한 프리미어 패스파인더 전문위원은 이번 발표에 대해 “분양 시기, 지역 등 상세한 분양 계획이라는 점에서 긍정적으로 평가된다”면서도 서울 공급 예정지가 1곳에 그친다는 점을 지적했다. 양 전문위원은 “서울 집값 불안의 핵심은 서울 내부의 공급 부족이므로 수도권 외곽 중심의 공급 확대만으로는 서울 고가주택, 도심 수요 압력을 완전히 해소하기 어려울 것”이라고 분석했다.민보름 기자 brmin@hankyung.com