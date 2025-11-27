클래시스, HIFU 뷰티디바이스 ‘슈링크홈 리프투글로우’ 출시... 기념 행사 개최

㈜클래시스(대표이사 백승한)는 글로벌 리딩 HIFU 의료미용기기 ‘슈링크(SHURINK)’의 18년간 축적된 기술력을 집약한 ‘슈링크홈 리프투글로우(SHURINK HOME Lift2Glow)’를 오는 28일 전격 공개와 함께 출시 기념 행사 ‘슈링크홈파티’를 개최한다.이번 론칭 행사에서 공개되는 ‘슈링크홈 리프투글로우’는 연간 500만 회 이상 시술되는 슈링크의 기술을 홈케어 영역으로 확장한 첫 시도로, 클래시스가 의료기기 분야에서 구축해 온 전문성과 기술력을 홈뷰티 시장에 도입했다는 점에서 업계의 주목을 받고 있다.클래시스는 메디컬 에스테틱 플랫폼기업으로, 글로벌 시술 경험과 의료기기 제조 노하우를 바탕으로 기존 홈 디바이스로는 구현이 쉽지 않았던 정교함, 안전성, 그리고 효과성을 모두 충족시키며 기술 기반의 새로운 경쟁 구도를 형성할 것으로 기대된다.공식 론칭을 기념하기 위해 클래시스는 11월 28일부터 29일까지 서울 성동구에 위치한 XYZ Seoul에서 ‘슈링크홈파티’를 개최한다. 현장에서는 대형 벌룬 포토존을 비롯해 제품을 직접 체험할 수 있는 체험존, 파티룸, 게임존 등 방문객 참여형 콘텐츠가 풍성하게 구성돼 있어 소비자들이 자연스럽게 제품의 효과와 ‘슈링크홈’ 브랜드 세계관을 경험할 수 있도록 했다. 모든 방문객에게 따뜻한 음료가 제공되며, 현장 이벤트 참여자에게는 리워드 혜택이 지급된다.클래시스는 이번 제품을 시작으로 의료미용 기술력을 기반으로 한 글로벌 프리미엄 홈케어 라인업을 지속적으로 확장할 계획이다.관계자는 “슈링크홈 리프투글로우는 클래시스가 의료기기 분야에서 구축해 온 전문성과 기술력을 구현한 첫 결과물이며, 앞으로도 차별화된 기술 중심의 프리미엄 홈 뷰티 솔루션을 계속해서 선보일 것” 이라고 밝혔다.한편, 슈링크홈 리프투글로우는 공식 출시 전인 11월 27일까지 공식 브랜드 사이트에서 프리론칭 사전 예약 판매가 진행 중이다. 제품은 11월 28일 론칭 행사와 함께 공식 출시되며, 클래시스는 이를 기점으로 소비자와의 접점을 더욱 확대해 나갈 예정이다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com