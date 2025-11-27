27일 개발사업 기공식 열려, 권영세 의원·박희영 구청장 등 참석
사업비 51조원 규모 ‘아시아 실리콘밸리’로 개발…2030년 글로벌 기업 헤드쿼터 입주 기대
사업 시행자인 서울주택도시개발공사(SH)와 한국철도공사(KORAIL)는 27일 서울 용산구 한강로3가 40-1 일대 현장에서 ‘용산국제업무지구 기공식’을 개최했다.
이 자리에는 오세훈 시장과 함께 황상하 서울주택도시개발공사 사장, 정정래 한국철도공사 사장 직무대행, 권영세 국회의원, 박희영 용산구청장 등 귀빈과 시민들이 참석했다.
오세훈 시장은 기념사를 통해 “10년의 멈춤을 넘어 서울의 다음 100년을 여는 출발점”이라며 “2013년 무산 이후 장기간 정체돼 있던 용산의 시간이 오늘부터 다시 움직이기 시작한다”고 말했다.
오 시장은 또 “스스로 길을 찾고 용감하게 길을 만드는 도시만이 국가의 경쟁력을 끌어올릴 수 있다”면서 “용산은 서울이 세계 5대 도시로 가는 변화의 중심에 있다”고 강조했다.
코레일이 보유한 용산 철도정비창 부지 45만6099㎡를 개발하는 용산국제업무지구 사업은 총 사업비 51조원에 달하는 초대형 프로젝트이다. 서울시는 2028년까지 부지조성공사를 마무리한 뒤, 2030년부터 글로벌 기업의 아시아·태평양 헤드쿼터 및 주민들을 입주시킨다는 방침이다. 부지는 용도에 따라 국제업무, 업무복합, 업무지원 등 3개 존(Zone)으로 구성되며 특히 앞으로 글로벌 기업이 입주할 국제업무존은 100층 높이 랜드마크 타워를 비롯하 초고층 빌딩숲이 들어설 예정이다. 각 건물에는 업무, 주거, 문화시설이 다양하게 구성돼 일·주거·여가 기능이 결합된 ‘입체복합수직도시’이자 ‘콤펙트시티’가 조성될 것으로 기대된다.
서울시는 해당 사업이 완료되면 14만6000명의 고용, 32조6000억원의 생산 유발효과를 창출될 것으로 예상하고 있다.
용산국제업무지구 개발사업은 오세훈 시장의 전 임기였던 2010년에도 추진된 바 있으나, 금융위기 이후 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 위기를 비롯한 문제로 2013년 좌초된 바 있다.
당시 민간사업자의 통매각 방식으로 추진되던 용산국제업무지구 사업은 코레일과 SH가 부지 개발을 직접 하는 대신 민간에 각 블록을 나눠 매각하도록 방식으로 전환한 상태이다.
오세훈 시장은 “서울 도심–여의도–강남을 잇는 국가경제축의 중심에서 미래 산업·국제업무·주거·업무가 결합된 대표 미래도시로 조성할 것”이라고 강조했다.
민보름 기자 brmin@hankyung.com
© 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지