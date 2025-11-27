27일 개발사업 기공식 열려, 권영세 의원·박희영 구청장 등 참석

사업비 51조원 규모 ‘아시아 실리콘밸리’로 개발…2030년 글로벌 기업 헤드쿼터 입주 기대

오세훈 서울시장이 27일 서울 용산국제업무지구 기공식에서 정정래 한국철도공사 사장직무대행, 국민의힘 권영세 의원 등 참석자들과 기념촬영하고 있다. 사진=연합뉴스

용산국제업무지구 조감도. 서울시 제공

오세훈 서울시장의 야심작인 용산국제업무지구 도시개발사업이 사업무산 12년 만에 다시 시작됐다.사업 시행자인 서울주택도시개발공사(SH)와 한국철도공사(KORAIL)는 27일 서울 용산구 한강로3가 40-1 일대 현장에서 ‘용산국제업무지구 기공식’을 개최했다.이 자리에는 오세훈 시장과 함께 황상하 서울주택도시개발공사 사장, 정정래 한국철도공사 사장 직무대행, 권영세 국회의원, 박희영 용산구청장 등 귀빈과 시민들이 참석했다.오세훈 시장은 기념사를 통해 “10년의 멈춤을 넘어 서울의 다음 100년을 여는 출발점”이라며 “2013년 무산 이후 장기간 정체돼 있던 용산의 시간이 오늘부터 다시 움직이기 시작한다”고 말했다.오 시장은 또 “스스로 길을 찾고 용감하게 길을 만드는 도시만이 국가의 경쟁력을 끌어올릴 수 있다”면서 “용산은 서울이 세계 5대 도시로 가는 변화의 중심에 있다”고 강조했다.코레일이 보유한 용산 철도정비창 부지 45만6099㎡를 개발하는 용산국제업무지구 사업은 총 사업비 51조원에 달하는 초대형 프로젝트이다. 서울시는 2028년까지 부지조성공사를 마무리한 뒤, 2030년부터 글로벌 기업의 아시아·태평양 헤드쿼터 및 주민들을 입주시킨다는 방침이다.부지는 용도에 따라 국제업무, 업무복합, 업무지원 등 3개 존(Zone)으로 구성되며 특히 앞으로 글로벌 기업이 입주할 국제업무존은 100층 높이 랜드마크 타워를 비롯하 초고층 빌딩숲이 들어설 예정이다. 각 건물에는 업무, 주거, 문화시설이 다양하게 구성돼 일·주거·여가 기능이 결합된 ‘입체복합수직도시’이자 ‘콤펙트시티’가 조성될 것으로 기대된다.서울시는 해당 사업이 완료되면 14만6000명의 고용, 32조6000억원의 생산 유발효과를 창출될 것으로 예상하고 있다.용산국제업무지구 개발사업은 오세훈 시장의 전 임기였던 2010년에도 추진된 바 있으나, 금융위기 이후 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 위기를 비롯한 문제로 2013년 좌초된 바 있다.당시 민간사업자의 통매각 방식으로 추진되던 용산국제업무지구 사업은 코레일과 SH가 부지 개발을 직접 하는 대신 민간에 각 블록을 나눠 매각하도록 방식으로 전환한 상태이다.오세훈 시장은 “서울 도심–여의도–강남을 잇는 국가경제축의 중심에서 미래 산업·국제업무·주거·업무가 결합된 대표 미래도시로 조성할 것”이라고 강조했다.민보름 기자 brmin@hankyung.com