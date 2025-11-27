홈 한경BUSINESS [부고] 황승택(하나증권 리서치센터장)씨 장인상 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/business/article/202511270363b URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2025.11.27 17:43 수정2025.11.27 17:43 정채희 기자 ▲ 송기문(향년 93세)씨 별세, 송명석·송예주씨 부친상, 황승택(하나증권 리서치센터장)씨 장인상 = 27일, 중앙보훈병원 장례식장 3층 7호실, 발인 30일, 장지 서울현충원 정채희 기자 poof34@hankyung.com © 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 "해외주식 양도세 40%로 상향"···대통령실, 李대통령 사칭 담화문에 "법적대응" 영국, 어린이 비만 잡는다… 설탕세 강화 LG전자 신임 CEO에 류재철…조주완 용퇴 LG화학 새 사령탑에 김동춘 사장…신학철 부회장은 용퇴 오세훈 시장 “용산은 서울이 세계 5대 도시로 가는 중심” 용산국제업무지구 개발 비전 발표