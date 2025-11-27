▲ 송기문(향년 93세)씨 별세, 송명석·송예주씨 부친상, 황승택(하나증권 리서치센터장)씨 장인상 = 27일, 중앙보훈병원 장례식장 3층 7호실, 발인 30일, 장지 서울현충원

