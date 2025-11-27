홈 한경BUSINESS 전장연 출근길 탑승시위···4호선 혜화역 무정차 통과 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/business/article/202511278223b URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2025.11.27 08:29 수정2025.11.27 10:36 강홍민 기자 (연합뉴스)전장연 출근길 탑승시위···4호선 혜화역 무정차 통과강홍민 기자 khm@hankyung.com © 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 삼성중공업, 부사장 4명·상무 7명 승진 “부동산 업자 못 믿겠네” 미끼매물 허위광고 대거 적발 제일기획 정유석 부사장 승진 1050원 초코파이 절도 40대 항소심서 누명 벗었다 “건보 재정 새나” 의료기관 허위 청구 23억 ‘의원’ 최다