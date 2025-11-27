게티이미지뱅크

50대 남성 직장 상사가 한국 사회에서 인권침해를 가장 많이 저지르는 집단으로 조사됐다.27일 국가인권위원회가 19세 이상 성인 1만7045명을 대상으로 지난 7∼8월 실시한 ‘2025 인권의식실태조사’에 따르면 지난 1년간 인권침해를 경험했다고 응답한 3514명 중 45.2%가 파해장소로 직장을 꼽았다. 이웃,동호회 등 지역사회(28.3%)보다 16.9%p(포인트) 높은 수치다.가해자 유형으로는 직장 상사나 상급자를 지목한 비율이 26.6%로 가장 높았다. 이는 ‘이웃이나 동호회 사람들’(15.4%)보다 1.7배 많았다. 이어 ‘고객이나 소비자’(8.1%)가 그 뒤를 이었다.가해자의 성별은 남성이 58.4%로 여성이 33.4%보다 압도적으로 많았다.연령별로는 50대가 34.7%로 가장 높은 비중을 차지했고 60대 이상이 28.2%로 뒤를 이어 중장년·노년층이 전체 3분의 2를 차지했다.인권침해를 겪고도 침묵한 비율은 79.2%에 달했다. 반면 적극적으로 문제를 제기한 응답자는 13.2%에 불과했다. 또 7.7%는 오히려 인권침해에 동조했다고 답했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com