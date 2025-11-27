아드벡(Ardbeg)

아일라 몰트 위스키 브랜드 아드벡(Ardbeg)이 한국 첫 ‘아드벡 엠버시(Ardbeg Embassy)’를 공식 론칭한다고 밝혔다. 이를 기념해, 서울에 선정된 7개 엠버시 바를 자유롭게 탐방하는 바 호핑 프로그램 ‘아드벡 엠버시 퀘스트(Ardbeg Embassy Quest)’가 2주간 진행된다.‘아드벡 엠버시 코리아’는 아드벡에 대한 높은 이해와 애정을 가진 서울의 7개 몰트바로 구성됐다. 선정된 7개 바에서는 아드벡의 스모키한 풍미와 개성을 각자의 방식으로 해석해, 팬들과 커미티 멤버들이 브랜드를 더 깊이 즐길 수 있는 공간으로 운영된다.전 세계 주요 도시에 운영되고 있는 아드벡의 글로벌 파트너 바 프로그램 ‘아드벡 엠버시’가 이번 론칭을 통해 한국에서도 처음 소개된다. 이로써 국내 팬들도 아드벡을 가장 제대로 즐길 수 있는 공식 파트너 바를 통해 다양한 제품과 문화를 직접 만나볼 수 있게 됐다.한국 첫 엠버시 론칭을 기념해 열리는 ‘아드벡 엠버시 퀘스트’는 참여자가 2주 동안 7개 엠버시 바를 자유롭게 방문하며, 각 매장에서 준비된 전용 메뉴를 체험하는 프로그램이다. 엠버시마다 서로 다른 아드벡의 스토리와 분위기를 즐길 수 있어, 바 호핑 자체가 하나의 브랜드 여정이 되도록 구성됐다.참여자들을 위한 다양한 혜택도 마련됐다. 먼저, 엠버시 바 3곳 이상을 방문한 참여자에게는 2026년 1월 열리는 ‘아드벡 엠버시 론칭 파티’ 초청권이 제공되며(선착순 30명), 7곳 모두를 완주한 경우에는 캘리그래퍼가 현장에서 이름을 직접 써주는 ‘커스텀 아드베기안 인증서’와 ‘아드벡 피트 마스터 블라인드 테이스팅 세트’가 추가로 증정된다. 또한 각 바에 숨겨진 아드벡의 마스코트 ‘쇼티(Shortie)’를 찾으면 데일리샷 쿠폰을 받을 수 있는 ‘쇼티를 찾아라’ 이벤트도 진행된다.아드벡 커미티 뉴스레터 또는 데일리샷 앱에서 원하는 엠버시 바의 ‘엠버시 퀘스트 메뉴’를 구매한 뒤 매장을 방문해 메뉴를 즐기고 리뷰를 등록하면 미션이 완료된다. 데일리샷 앱에서는 방문 기록이 자동으로 카운트되며, 완주자에게는 조건에 따른 리워드가 제공된다.한편, '아드벡 엠버시 퀘스트'는 11월 27일(목)부터 12월 11일(목)까지 2주간 진행될 예정이다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com