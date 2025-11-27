"드디어 추워지나?" 겨울오자 남성 아우터 수요 급증

경량 레이어드 상품부터

기능성 다운까지 다양한 아우터 인기

12월 첫째 주, 최저 영하 8도의 강추위가 예고되면서 초겨울 추위가 본격화되고 있다. 체감 온도가 빠르게 낮아지자 가볍고 따뜻하게 레이어드할 수 있는 아우터부터 보온·방풍 기능을 갖춘 다운 아이템까지 수요가 고르게 늘고 있다. 이러한 흐름은 11월 3주차 기준, 코오롱FnC 남성복 브랜드들의 아우터 판매에서도 뚜렷하게 나타나고 있다.올겨울, 남성복 브랜드 ‘시리즈’는 시그니처 아우터인 ‘에어트루퍼(Air Trooper)’가 주력 제품으로 자리 잡으며 높은 인기를 얻고 있다. 미 공군 N3B 파카에서 모티브를 가져온 다운 점퍼로, 구스다운 9010(솜털 90, 깃털10) 충전재와 초경량 다운백을 적용해 가볍지만 뛰어난 보온성을 제공하는 것이 특징이다. 제품력에 힘입어 ‘에어트루퍼’는 전년 동기 대비 300% 판매 신장을 기록하며 빠른 재고 소진으로 리오더에 돌입했다.남성복 브랜드 ‘헨리코튼’은 클래식한 분위기를 현대적으로 풀어낸 아우터들이 좋은 반응을 얻고 있다. 대표 제품인 ‘피셔맨 쇼츠 다운 파카(Fisherman Short Down Parka)’는 1960-70년대 빈티지 웨이딩 재킷과 마운틴 파카에서 영감을 받아, 루즈핏 실루엣에 볼륨감 있는 포켓과 사각 퀼팅을 더한 디자인이 특징이다. 컬러는 그린, 레드, 네이비 세 가지로 구성되며, 이 중 네이비는 누적 판매율 38%로 꾸준히 상승 중이다.또 다른 아이템으로 헨리코튼의 대표 컬렉션 ‘플라이 피싱 클럽(Fly Fishing Club)’과 의류 브랜드 ‘도큐먼트’가 협업해 선보인 ‘울 부클 패디드 피코트’는 누적 판매율 85.7%를 기록하며 안정적인 수요를 이어가고 있다.프렌치 하이엔드 스트리트웨어 브랜드 ‘드롤 드 무슈’는 브랜드 특유의 레트로 감성을 담은 유니크한 아이템이 주목받고 있다. 대표 제품인 ‘르 망또 핀스트라이프(Le Manteau Pinstripes)’는 핀스트라이프 패턴의 울 코트로, 블랙과 대비되는 화이트 색상의 니트 칼라가 포인트다. 현재 누적 판매율 42%를 기록하며 안정적인 판매 추이를 이어가고 있다.코오롱FnC 관계자는 “초겨울 날씨에 진입하면서 경량 레이어드 아이템부터 보온·방풍 기능의 다운 아우터까지 고르게 수요가 늘고 있다”며 “본격적인 한파가 시작되는 12월에는 남성 아우터 수요가 더욱 확대될 것으로 기대한다”라고 말했다.최수진 기자 jinny0618@hankyung.com