여의도에서 바라본 서울시내 모습/2024.3.27 사진=한경 김범준 기자

‘수도권 빌라 1억 대 매물’ 등의 문구를 사용, 시세보다 현저히 낮은 가격으로 소비자를 현혹하는 허위광고 매물이 대거 적발된 것으로 나타났다. 아울러 무자격 중개보조원이 신분을 숨기고 안내와 상담까지 전담한 부동산중개업소도 확인됐다.27일 서울시에 따르면 부동산 플랫폼에 게시된 허위·과장 의심 광고를 제보받고 등록 매물을 점검한 결과 ▲의뢰받지 않은 매물 게시 ▲중개보조원 신분 미고지 및 고용 미신고 등 불법 행위를 확인했다고 밝혔다.시는 적발된 업체를 대상으로 과태료 부과, 행정처분, 수사 의뢰 등을 조치했다.이번 조사 결과 중개업소 3곳은 실제 의뢰를 받지 않았음에도 다른 부동산의 보정된 사진을 활용해 무려 1102건이나 광고를 게시한 것으로 드러났다.특히 관외 지역 매물도 대량 등록돼 있어 이를 확인하기 위해 매물장(의뢰서)을 요구했으나 제출하지 못하자 시는 등록관청인 관할 자치구에 과태료 부과와 행정처분을 요청했다.또 현장 점검과 통화 녹취 분석 결과 등록된 공유 오피스는 비워두고 부동산 플랫폼에 광고된 대표번호로 전화하면 중개보조원이 본인 신분을 미리 밝히지 않고 상담과 안내, 현장 방문을 전담하는 등 반복적으로 위법을 저지른 것으로 드러났다.중개업소 한 곳은 중개보조원 고용신고조차 하지 않았다.일부 사무소에서는 대표의 업무용 휴대전화를 보조원에게 맡겨두고 직접 광고를 게시토록 한 ‘무자격자 표시·광고’ 혐의도 확인됐다.시는 중개사무소 대표의 자격․등록증 대여 의심 사례를 확인하고 중개보조원의 광고 및 중개행위 혐의 확정을 위해 민생사법경찰국에 중개업소 3곳에 대한 수사를 의뢰했다.서울시는 이번 단속을 계기로 국토교통부에 ▲실명 인증 강화 ▲광고 의뢰서(매물장) 첨부 등 재발 방지 시스템 구축을 건의할 방침이다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com