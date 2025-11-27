사진=한국경제신문

삼성물산이 2026년 정기 임원인사를 단행하며 총 31명을 승진시켰다. 이번 인사에서는 부사장 10명과 상무 21명이 포함됐다.삼성물산 관계자는 “대외 불확실성 속에서도 안정적인 사업 운영으로 비즈니스 경쟁력을 강화하고, 현장 일선에서 성과를 창출한 차세대 리더를 적극 발탁했다”며 “세대교체를 통해 조직의 지속 성장 기반을 마련했다”고 밝혔다.건설부문에서는 김종훈, 이주용, 진창국, 표원석, 정호진 등 5명이 부사장으로 승진했다. 김영진, 김은정, 박근, 이수왕, 임종묵, 조영훈, 최헌정, 한만근 등 8명은 상무로 승진했다.상사부문에서는 강병오, 강태규, 조용남, 최경근 등 4명이 부사장으로 승진했다. 김민석, 김정완, 윤현태, 이정수, 조명희, 최윤영 등 6명이 상무로 승진했다.패션부문에서 부사장 승진자는 김동운 1명이다. 상무 승진자는 박기성, 이종학, 이주영, 임대빈 등 4명이다.리조트부문에서는 임채홍, 전신우, 최용 등 3명이 상무로 승진했다.삼성물산은 조만간 조직개편과 보직 인사도 확정해 발표할 예정이다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com