사립유치원도 매도 청구의 대상이 될까[이희창의 법으로 읽는 부동산]

[법으로 읽는 부동산]사립유치원은 사립학교법에 따른 사립학교에 해당한다. 유아교육법에 따라 사립학교를 설치·경영하는 사인은 사립학교경영자다.사립학교법 제28조 및 같은 법 시행령은 학교 교육에 직접 사용되는 학교법인의 재산 중 교지, 교사, 체육장 등은 이를 매도하거나 담보에 제공할 수 없다고 규정하고 있다. 사립학교법 제51조는 사립학교경영자에도 학교법인에 관한 사립학교법 제28조 제2항을 준용한다고 규정하고 있으므로 사립유치원의 경우 매도 청구의 대상이 되는지 의문이 들 수 있는데 결론부터 말하자면 매도 청구의 대상이 된다.매도 청구권은 그 실질이 헌법 제23조 제3항의 공용수용과 같다고 볼 수 있으므로(헌법재판소 결정), 재건축정비사업 조합의 매도 청구권 행사는 학교법인이나 사립학교경영자의 임의적처분 의사에 의한 매도 내지 강제경매로 인한 매각 등과는 그 법적 성질이 본질적으로 차이가 있다.강제경매의 경우 기본적으로 학교법인의 채무부담이라는 원인행위가 존재하고 학교법인이 채무자로서 강제집행 절차에 관여할 수 있다는 점에서 학교법인의 의사와 무관하게 매매계약이 이루어지는 매도 청구권과는 차이가 있다.예컨대 광주고등법원은 조합 등 사업시행자가 관계 법령에 따라 재건축에 참여하지 않는 자의 재산권에 대한 매도 청구권을 행사함에 다른 소유권 변동은 학교법인의 처분행위에 의한 것이 아님이 명백하다고 보고 사립유치원은 매도 청구의 대상이 된다고 판단했다.만약 유치원 부지에 관한 매도 청구권 행사가 허용되지 않는다고 하면 그 부지를 포함한 재건축정비사업 자체가 불가능해질 수 있고 이는 일정 규모 이상의 구분소유자나 토지소유자의 동의가 있으면 재건축사업의 진행이 가능하게 한 도시정비법의 입법 취지에 반한다고도 볼 것이다. 나아가 매도 청구권의 행사에 있어 교육감의 인가는 그 효력 발생요건이 아니라고 봤다.특히 유아교육법은 유치원을 폐쇄하거나 위치 등 중요 사항을 변경하는 경우 인가를 받도록 하고 있을 뿐이지 유치원의 교육에 사용 중인 부동산의 처분 자체에 인가받도록 규정하고 있지 않다. 유치원 폐쇄 등의 인가를 받기 전에 유치원을 운영 중인 부동산을 처분한다고 해서 그것만으로 처벌받거나 그 사법상 효력을 무효로 하는 등의 규정은 없으므로 교육감의 인가가 그 효력 발생요건이라고 볼 수는 없다고 보았는데 결국 사립유치원도 매도 청구의 대상에 해당한다는 것이다.대법원 역시 유아교육법은 유치원을 폐쇄하거나 위치 등 중요사항을 변경하려는 경우 교육감의 인가를 받도록 하고 있을 뿐 유치원의 교육에 사용 중인 부동산의 처분 자체에 관하여 인가를 받도록 규정하고 있는 것은 아니라는 이유로 교육감의 인가를 매도 청구권 행사의 효력 발생요건으로 볼 수 없다고 판단했다.다만 집행의 과정 등을 고려한다면 유치원의 폐원을 고려하지 않을 수는 없을 것이다. 유치원의 폐원은 설립·경영자만이 신청할 수 있다. 유치원이 폐원을 거부할 경우 재건축조합 등 사업시행자는 관할 교육청에 폐쇄 명령을 요청할 수 있다. 하지만 이는 유아교육법 제32조에 따른 특정 사유가 있는 경우에만 가능하다.따라서 사립유치원이 매도 청구의 대상이 된다고 하더라도 결국 철거가 되어야 할 것이므로 아이들의 안전, 교육, 위험 등을 고려하고 신속한 사업 진행을 위해서는 상생을 위해 협의로 해결하는 것이 바람직할 것으로 생각한다.이희창 법무법인 센트로 변호사