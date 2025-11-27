한화오션 거제 사업장 전경. 사진=한화오션 제공

지난 10월 한화오션 경남 거제사업장에서 발생한 노동자 사망사고와 관련해 경찰과 고용노동부가 강제수사에 착수했다.27일 한화오션과 노동계 등에 따르면 경찰과 고용노동부 창원지청은 이날 한화오션 거제사업장에서 압수수색을 진행 중이다.이번 압수수색은 지난달 17일 오전 한화오션 거제사업장에서 발생한 노동자 사망사고와 관련한 증거 수집을 위해 진행되는 것으로 파악됐다.압수수색에는 인력 40여명이 투입된 것으로 알려졌다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com