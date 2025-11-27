홈 한경BUSINESS [속보] 경찰·노동부, '노동자 사망사고' 한화오션 압수수색 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/business/article/202511279632b URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2025.11.27 14:55 수정2025.11.27 14:58 안옥희 기자 한화오션 거제 사업장 전경. 사진=한화오션 제공지난 10월 한화오션 경남 거제사업장에서 발생한 노동자 사망사고와 관련해 경찰과 고용노동부가 강제수사에 착수했다.27일 한화오션과 노동계 등에 따르면 경찰과 고용노동부 창원지청은 이날 한화오션 거제사업장에서 압수수색을 진행 중이다.이번 압수수색은 지난달 17일 오전 한화오션 거제사업장에서 발생한 노동자 사망사고와 관련한 증거 수집을 위해 진행되는 것으로 파악됐다.압수수색에는 인력 40여명이 투입된 것으로 알려졌다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com © 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 오세훈 시장 “용산은 서울이 세계 5대 도시로 가는 중심” 용산국제업무지구 개발 비전 발표 강원한우, 아랍에미리트 수출... 중동 시장 진입 가속화 클래시스, HIFU 뷰티디바이스 ‘슈링크홈 리프투글로우’ 출시... 기념 행사 개최 [속보] 정청래, 장경태 성추행 의혹 '윤리감찰단 진상조사' 지시 검색·쇼핑·결제·코인 한품에 안은 네이버-두나무, 글로벌 패권 노린다