AI·웹3 생태계 지원

5년간 10조 투자

박상진 네이버파이낸셜 대표(왼쪽부터), 최수연 네이버 대표, 이해진 네이버 창업자 겸 이사회 의장, 송치형 두나무 회장, 오경석 두나무 대표. 사진=두나무

국내 대표 포털 기업 네이버와 국내 1위 가상자산 거래소 업비트를 운영하는 두나무가 27일 인공지능(AI)과 웹3 기반 협력을 바탕으로 'K핀테크'의 글로벌 시장 선점을 선언했다. 양사는 향후 5년간 최소 10조원을 투입해 기술 혁신, 보안 강화, 인재 양성 등 생태계 육성에 주력하며 글로벌 경쟁력 확보에 나선다는 계획이다.네이버와 네이버파이낸셜, 두나무는 이날 오전 경기 성남 네이버 1784 사옥에서 기자간담회를 열어 3사의 글로벌 진출 비전을 설명하고 네이버파이낸셜과 두나무의 기업융합을 공식화했다.이 자리에는 이해진 네이버 창업자 겸 이사회 의장과 최수연 네이버 대표, 송치형 두나무 회장, 오경석 두나무 대표, 박상진 네이버파이낸셜 대표 등 주요 경영진이 모두 참석했다. AI와 웹3가 주도하는 글로벌 기술 시장에서 경쟁력을 확보하려면 인프라 활성화가 필수적이라며 향후 5년간 10조원을 투자하겠다고 밝혔다.웹3는 인터넷에서 데이터 소유권과 제어를 분산시키는 기술로, 웹1·웹2가 ‘읽기’와 ‘읽기·쓰기’라면 웹3는 여기에 ‘소유’ 기능이 추가된 형태다.3사는 이번 협력을 통해 K핀테크의 경쟁력을 입증하고 글로벌 사용자 확보로 전 세계 일상 속으로 진출하겠다고 밝혔다. 최 대표는 "네이버는 쇼핑, 간편결제, 콘텐츠, 클라우드, 검색, 보안 등 디지털 전 영역에서 축적한 데이터와 기술을 바탕으로 독보적인 온서비스 AI 역량을 갖추고 있다. 두나무는 세계 수준의 디지털 자산 거래소 운영 경험과 웹3 관련 토큰 유통·온체인 서비스에서 경쟁력을 확보하고 있다"면서 "AI와 웹3 분야에서 글로벌 경쟁력을 갖춘 사업자들의 기업융합 사례는 미국이나 중국에서도 드물다"고 말했다.이 의장은 "글로벌 디지털 금융산업에서 경쟁력을 유지하려면 빠른 의사결정 체계와 새로운 도전이 필요하며 아직 글로벌 기업들이 시도하지 않은 영역에서 혁신해야 경쟁에서 살아남을 수 있다"고 강조했다.송 회장은 "세 회사가 힘을 합쳐 AI와 블록체인을 결합한 차세대 금융 인프라를 설계하고 지급결제를 넘어 금융과 생활 서비스를 아우르는 글로벌 플랫폼 질서를 만들어가겠다"고 말했다.전날 네이버는 포괄적 주식교환을 통해 두나무를 네이버파이낸셜의 자회사로 편입했다고 공시했다. 이번 합병으로 두 회사는 기업가치 20조원 규모의 핀테크 공룡으로 성장했다.합병이 최종 마무리되려면 정부 심사와 주주총회 특별결의가 이뤄져야 한다. 주주총회는 내년 5월 열릴 것으로 예상된다. 출석 주주의 3분의 2 이상, 발행주식 총수의 3분의 1 이상의 동의가 필요하다.김태림 기자 tae@hankyung.com