김형식 LG에너지솔루션 전무. 사진=LG에너지솔루션

LG에너지솔루션은 27일 이사회를 열고 전무 승진 1명, 상무 신규 선임 6명 등 총 7명의 2026년 임원 승진안을 결의했다고 밝혔다.LG에너지솔루션은 올해 승진 규모에 대해 "전기차 캐즘(일시적 수요 정체), 관세 협약 등 시장 변화에 기민하게 대응하고 조직 실행력을 극대화하기 위한 전략적·효율적 인사 운영의 일환"이라고 설명했다.특히 근본적 경쟁력 우위 강화와 포트폴리오 수익성 제고를 위한 사업 구조 재편 및 효율화, 이길 수 있는 제품력 및 코스트(비용) 확보, 연구개발(R&D) 및 기술 경쟁력 제고 등에 초점을 맞췄다고 밝혔다.LG에너지솔루션은 글로벌 생산 공장의 안정적 폼팩터 전환과 운영 최적화를 위해 사업부 산하 생산 조직을 통합하고, 급성장하는 에너지저장장치(ESS) 시장에 선제적으로 대응하기 위해 ESS 전지사업부 조직 규모와 역량을 대폭 보강했다.전무로 승진한 김형식 ESS전지사업부장은 2022년 자동차전지사업본부 사업전략담당 및 전략제휴담당을 역임했으며, 지난해부터 ESS전지사업부장에 보임해 중장기 공급 계약 확대와 근본 경쟁력 강화에 기여한다는 평가를 받는다.LG에너지솔루션은 또 자동차전지사업부장에 오유성 전무(현 소형전지사업부장)를, 소형전지사업부장에 자동차·PM그룹장 정원희 상무를 신규 보임했다.다음은 LG에너지솔루션 임원인사 명단이다.△전무 승진김형식 ESS전지사업부장△상무 승진김낙진 소형·상품기획/전략담당김현태 ESS·상품기획/전략담당배재현 ESS·북미Operation·Pack/LINK생산지원담당손권남 미래기술·차세대Cell개발담당이승훈 인프라그룹장허성민 자동차·마케팅·마케팅4담당안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com