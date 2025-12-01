AI 버블 논란, 메타버스·NFT와는 다르다[EDITOR's LETTER]

[EDITOR's LETTER]“AI는 버블일까?” 현재 세계 금융시장과 산업계가 마주한 핵심 질문입니다.2021년을 떠올리면 그 질문에 대한 답을 찾을 수 있을 듯합니다. 그해 세상을 흔든 단어는 메타버스였습니다. 가상의 공간으로 캐릭터가 출근해 커피를 마시고, 일을 하고, 회의를 하는 장면은 수도 없이 언론을 탔습니다. 가상공간에서 땅이나 건물을 사고파는, 지구를 그대로 옮겨놓은 Eath2에 대한 관심도 높았습니다. 바티칸 땅이나 뉴욕 자유의 여신상이 수만 달러에 거래되기도 했습니다.하지만 과연 메타버스 공간에서 벌어지는 일이 현실적으로 어떤 효용을 제공할 것인지는 의문이었습니다. 자칫 뒤처질까 몇 번 시도해봤지만 포기했습니다. 재미도 의미도 없었습니다. 주변에서도 금방 인기가 시들해졌습니다.비슷한 시기 NFT도 유행했습니다. 디지털 아티스트 비플(본명 마이크 윈켈만)이 5000일 동안 매일 만든 이미지를 합성한 디지털 파일이 2021년 3월 경매에서 6930만 달러(당시 환율 기준 약 800억원)에 낙찰되기도 했습니다. 디지털 세계에 존재하는 유일한, 대체불가능한 토큰이라고 가치를 인정받았습니다. 하나의 JPEG파일에 불과한데 저 정도의 돈을 지불할 가치가 있을까라는 의문이 이어졌습니다.메타버스, NFT 모두 미래에는 우리의 삶 속에 들어와 있을지도 모릅니다. 그러나 돌아보면 2021년 메타버스와 NFT에 대한 열광은 분명 버블이었습니다. 당시 거래됐던 가상공간의 땅과 NFT 작품의 가격은 추락했습니다.그 추락의 이유는 무엇일까. “서사는 있었지만 가치가 없었고, 기술은 있었지만 삶에 침투하지 못했다” 정도로 정리할 수 있을 듯합니다. “미래에는 가상공간에서 모든 것이 이뤄질 것이다”, “디지털 공간에 존재하는 유일한 제품의 가격은 계속 올라갈 것이다”라는 서사를 갖고 있던 것은 분명합니다. 하지만 현실과 연결되는 다리는 부실했습니다. 기술이 사람들의 삶을 바꿀 때 혁신이 되지만 메타버스와 NFT는 역부족이었습니다.이 앵글을 AI로 그대로 가져가 봅니다. AI의 서사는 선명합니다. “인공지능이 인간의 노동과 뇌의 활동을 대신하는 시대가 올 것이다.” 현실과의 연결성도 탄탄합니다. 주변에 챗GPT나 제미나이를 쓰지 않는 사람은 찾기 어렵습니다. AI는 산업현장, 사무실, 의료계, 증권사 등으로 순식간에 파고들었습니다.남은 질문은 ‘AI에 대한 대규모 투자(반도체, 전력, 데이터센터 등)가 돈이 될 것인가’입니다. 오픈AI와 구글이 어느 정도 돈을 벌지는 모르겠습니다. 분명한 것은 이를 뒷받침하는 하드웨어 기업의 대표 격인 엔비디아를 필두로 TSMC, 브로드컴, SK하이닉스, 삼성전자 그리고 수많은 전력 관련 업체들은 벌써 큰돈을 벌기 시작했습니다. 2000년대 초 닷컴버블을 한번 터뜨린 질문 “그럼 저들은 과연 돈을 벌 수 있어?”에 대한 답은 이미 나왔습니다.먹이사슬의 꼭대기에 있는 오픈AI와 구글 그리고 메타의 경쟁은 이어지고 있습니다. 그리고 결국은 승자가 나올 것입니다. 2000년대 초 닷컴버블이 꺼진 후 벌어진 일은 미래를 점치는 데 도움을 줄 듯합니다. 비즈니스 모델이 없던 기업들은 닷컴버블과 함께 사라졌지만 생존한 구글과 아마존 등은 모든 시장을 집어삼키며 승자의 시간을 누리고 있습니다.그런 면에서 현재 진행되는 막대한 투자는 버블을 만들 수 있지만 과거처럼 단숨에 터져 시장을 초토화시킬 가능성은 낮아 보입니다.버블은 인간 심리의 산물입니다. 그 심리가 미래 산업에 돈줄 역할을 하는 것도 사실입니다. 가치를 만들지 못하면 버블은 붕괴하고, 가치를 만들어내면 버블은 투자가 된다는 말이 정답에 가깝지 않을까 합니다. 지금은 가치를 만들어내는 과정이라고 봐야 하지 않을까 합니다.기술이 혁신이 되기 위해서는 서사만으로 부족합니다. 현실의 문제를 해결해야 합니다. 그래야 기술이 일상의 일부가 될 수 있으며, 투자가 이어지는 연결성과 연속성을 갖게 됩니다. 이 과정이 서사의 운명을 바꿔놓는 포인트입니다.‘미래에 이렇게 될 것이다’란 예언의 서사는 오래가지 않습니다. ‘지금 내 삶이 이렇게 바뀌고 있다’는 체험적 서사는 살아남아 또 다른 서사의 재료로 쓰이게 된다고 할 수 있을 것 같습니다.