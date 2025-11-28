장동혁 국민의힘 대표가 27일 서울 여의도 국회에서 열린 제429회국회(정기회) 제13차 본회의에서 의원들과 대화하고 있다.(뉴스1)

보수 원로 인사인 조갑제 조갑제닷컴 대표는 28일 "현재 윤어게인 국힘당은 내년 지방선거에서 대구 경북을 제외한 전지역에서 민주당이 대승하는 길을 열고 스스로 소멸의 나락으로 떨어질 것"이라고 예상했다.조 대표는 이날 페이스북을 통해 "이틀 전 한덕수 15년 구형을 시작으로 내년 지방선거 직전까지 내란재판 선고가 잇따르면서 윤석열과 윤어게인은 내란세력으로 규정되어 역사의 쓰레기통으로 들어갈 것"이라며 "헌재가 아닌 선거에 의하여 국힘이 해산되는 길"이라고 했다.조 대표는 또 "여론악화와 수사 및 재판의 압박으로 장동혁 체제가 무너지고 국힘당에 한동훈 체제가 들어서서 이준석의 개혁신당과 전략적으로 연대, 합리적 보수와 중도를 묶는 지지기반을 만들어 지방선거에서 선방하고 대선승리의 가능성을 여는 길"이라고 했다.그러면서 "제1 시나리오의 가능성이 70%, 제2 시나리오 가능성은 30% 정도가 아닐까"라며 "국힘당은 윤석열이란 썩은 새끼줄 잡고 인수봉을 오르다가 추락사할 가능성이 우세하다는 이야기"라고 했다.조 대표는 "국힘당 당원들의 과반수, 보수층의 절반 가량이 부정선거 망상자라면 그 비율이 5%밖에 안되는 진보세력을 이길 방법이 없다"며 "망상자들이 뭉쳐서 윤어게인 후보로 대선과 지선 말아먹고 무대에서 사라져야 비로소 보수재생의 길이 열릴지 모른다"고 덧붙였다.강홍민 기자 khm@hankyung.com