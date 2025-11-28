핀플로우-신한카드, 실사 기반 AI 광고 적용…지속 가능한 캠페인 체계 강화

메가존 계열 AI 기반 디지털 마케팅 전문 기업 핀플로우(FinFlow)가 신한카드와 함께 ‘같이페이’ 캠페인을 공개하며 실사 기반 AI 영상 제작을 적용했다. ‘같이페이’는 고객 결제와 지역 사회 기부를 연결하는 참여형 가치소비 모델로, 결제 순간을 사회공헌으로 연결하는 새로운 시도를 보여준다.이번 캠페인은 신한카드 최초로 실사 기반 AI 영상 제작을 적용한 사례로, AI 기술을 실험 단계에서 실제 마케팅 운영까지 확장했다는 점에서 의미가 있다.핀플로우 DGM(Data Growth Marketing) 부문은 실사 이미지 기반 시나리오 구성, 컷 편집, 애니메이션 합성, 사운드 제작까지 전 과정을 AI로 진행하며 실무 현장에서 활용 가능한 새로운 제작 방식을 제시했다.영상 제작 방식의 장점으로는 △제작 기간 단축 △반복 수정의 효율성 △다수 버전의 A/B 테스트 가능 △오버헤드 비용 최소화 등이 있으며, AI 영상 제작이 실무 활용 가능한 대안으로 자리 잡았음을 보여주는 사례로 평가된다.신한카드 브랜드기획팀 관계자는 “짧은 기간 안에 캠페인을 높은 완성도로 완성할 수 있었던 것은 핀플로우 팀의 전문성과 기술 역량 덕분”이라며 “이번 프로젝트는 AI 기반 제작이 실제 마케팅에서도 높은 효율과 성과를 입증한 사례였다”고 말했다.이번 프로젝트는 앞서 진행한 ‘하루(Haru)’ 캠페인의 경험을 살려 진행됐으며, 이를 통해 핀플로우와 신한카드는 AI 기반 협업 체계를 강화하고, 지속 가능한 광고 제작 모델을 확대할 계획이다.핀플로우 DGM 부문 총괄 장성남 전무는 “DGM 부문은 기획부터 운영까지 전 부서를 AI로 강화한 조직 구조로 ‘기술형 마케터(Tech Marketer)’ 모델을 선도하고 있다”며 “실무형 역량을 기반으로 고객사의 마케팅 성과에 실질적인 기여를 이어가겠다”고 말했다.한편, DGM 부문은 기획부터 운영까지 전 과정에 AI를 내재화한 조직 구조를 갖추고 있다. 구글 GCP·API 기반 그로스 솔루션과 크리에이티브 제작 플랫폼을 자체 개발하며 마케팅 성과 개선에 주력하고 있으며, 자동화 솔루션 고도화를 통해 AI 마케팅 분야의 레퍼런스 조직으로 자리매김할 계획이다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com