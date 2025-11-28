송도국제도시 11공구 내 초기 분양 단지 ‘송도 한내들 센트럴리버’ 관심

대규모 택지지구나 신도시 개발이 본격화될 때마다 시장의 눈길은 가장 먼저 공급되는 초기 분양 단지로 쏠린다. 도시의 기반시설이 단계적으로 조성되는 과정에서 상징성과 희소성, 미래가치가 동시에 부각되기 때문이다. 특히 교통망과 상업·문화시설 등 생활 인프라가 완성될수록 초기 입주 단지의 가치가 빠르게 상승하는 경우가 많다.KB시세 자료에 따르면, 동탄2신도시의 초기 분양 단지인 ‘동탄역시범우남퍼스트빌’은 입주 초기인 2015년 전용 84㎡ 기준 4억2000만원 수준이던 거래가가 올해 10월 11억7500만원으로 약 2.8배 상승했다.송도국제도시의 초기 분양 단지인 ‘송도더샵하버뷰13단지’ 역시 입주초기(2011년) 전용 84㎡ 기준 3억6810만원 수준이던 거래가가 올해 8월 9억2000만원으로 약 2.5배 상승한 것으로 조사됐다.초기 분양 단지는 인프라가 완성되면서 공급되는 후속 단지보다 상대적으로 저렴한 분양가 나오는 경우가 많아 부담이 적다는 인식도 크다. 때문에 이를 선점하려는 실수요자와 투자자들의 움직임이 꾸준히 이어지고 있다.실제 올해 분양시장에서도 초기 분양단지의 인기는 계속되고 있다. 대표적으로 지난 8월 공급된 남양주 왕숙지구 ‘왕숙 푸르지오 더퍼스트’가 이를 잘 보여준다. 이 단지는 왕숙지구 내 첫 번째 민간참여 공공분양 단지로 주목받으며, 1순위 청약에서 평균 55.5대 1의 경쟁률을 기록했다. 이는 최근 3년간 남양주에서 분양된 단지 중 최고 수준의 수치로, 초기 분양 단지에 대한 시장의 높은 기대감을 입증했다.이 같은 흐름 속 송도국제도시에서는 유승건설이 송도 11공구에서 오는 12월 ‘송도 한내들 센트럴리버’의 분양을 예고해 관심이 쏠리고 있다.특히 송도국제도시의 마지막 개발지이자, 자족형 복합도시로 조성되는 송도 11공구 초기 분양 단지라는 장점과 함께 11공구의 모든 프리미엄을 누릴 수 있는 핵심 입지 자리한다는 점이 주목받고 있다. 또한 송도국제도시는 비규제 지역인 인천에서도 다른 지역이 1년의 전매제한이 적용되는 것과 달리 6개월의 전매제한이 적용된다.송도 한내들 센트럴리버는 우선 송도 11공구의 핵심 시설인 워터프런트 바로 앞에 위치해 프리미엄과 편리한 생활 인프라를 동시에 누릴 수 있는 장점을 갖췄다. 이에 따라 미니 베니스와 미니 말리부를 중심으로 한 수변 상업시설과 수상레저 체험 공간을 편리하게 누릴 수 있다.또한 삼성바이오로직스 제2캠퍼스와 롯데바이오로직스가 약 2km 거리에 자리해 직주근접성이 뛰어나고, 향후 바이오 산업 중심지로서의 가치 상승이 기대된다. 여기에 인천 1호선, GTX-B 노선(계획), 수도권제2순환고속도로(계획) 등 광역 교통망 이용도 편리하다.정주여건도 좋다. 단지 인근에는 초·중·고교 예정 부지가 위치해 안심 학군을 갖추고 있으며, 연세대 및 글로벌캠퍼스와도 가까워 우수한 교육 환경을 갖췄다. 또한 현대프리미엄아울렛, 트리플스트리트, 홈플러스, 송도세브란스병원(예정) 등도 인접해 있다.송도 한내들 센트럴리버는 송도 11공구 RC3블록에 위치하며, 지하 1층~지상 29층, 6개 동, 총 501가구로 구성된다. 실수요자 선호도가 높은 전용 84㎡ 단일 평형으로 설계됐으며, 커튼월룩과 4베이 판상형 구조 등 특화 설계를 도입해 랜드마크와 실거주 편의성을 강화할 예정이다.단지의 보다 자세한 내용은 공식 홈페이지를 통해 확인이 가능하고, 견본주택은 인천광역시 연수구 송도동 일원에 위치하며 12월 중 오픈 예정이다.한편 유승건설은 1985년 창립 이후 올해로 40주년을 맞은 종합건설기업으로, “행복한 삶을 위한 공간창조”를 슬로건으로 다양한 주거사업과 시공 프로젝트를 수행해왔다. HUG 신용등급 A-를 기록 중인 유승종합건설을 주축으로 유승건설, 백학관광개발원주식회사 등을 운영하고 있으며, ‘백학 자유로 리조트’, ‘연천 자유로CC’ 등 레저 분야까지 사업을 확장하고 있다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com