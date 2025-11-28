한화오션 거제 사업장 전경. 사진=한화오션 제공

한화오션이 28일 폴란드 차세대 잠수함 수주전에서 고배를 마신 것에 대해 아쉬움을 표하며 향후 있을 캐나다, 중동 등의 사업에서 최선을 다하겠다는 의지를 밝혔다.한화오션은 이날 배포한 '폴란드 오르카 사업 결과에 대한 한화오션 입장문'에서 "폴란드에 잠수함을 수출하기 위해 전사적 노력을 다했지만 기대하는 바를 달성하지 못했다"며 "캐나다, 중동 등 다가올 글로벌 해양 방산 수출사업에 뼈를 깎는 각오로 새롭게 임하는 계기로 삼겠다"고 말했다.한화오션은 "폴란드 정부의 결정에 아쉬움이 남지만 지나간 실패에 낙담하기보다는 K-해양방산의 선두 주자로서 대한민국의 국격에 걸맞은 새로운 결과를 위해 각고의 노력을 기울이겠다"며 "정부, 국회, 국민에게 감사의 뜻을 표하며 최고의 결과로 보답하겠다"고 덧붙였다.앞서 폴란드는 차세대 잠수함 프로젝트인 오르카의 최종 사업자로 스웨덴 사브를 선정했다.폴란드가 스웨덴 사브를 공급사로 선정한 배경으로는 유럽 지역 특수성이 지목된다. 또 스웨덴은 폴란드 조선소에 투자와 더불어 무기 일부를 구매하기로 약속했다.국내 특수선 '양강'이자 잠수함에 경쟁력을 가진 한화오션은 HD현대중공업과 방사청 중재 아래 '원팀'을 구성해 해당 프로젝트 수주전에 뛰어들었다.K조선 원팀은 사브 외에 독일 티센크루프마린시스템즈(TKMS), 이탈리아 핀칸티에리, 스페인 나반티아, 프랑스 나발그룹 등과 경쟁을 펼쳤다.한국은 수주 가능성을 높이기 위해 올해 말 퇴역 예정인 장보고함(1200톤급)을 폴란드에 사실상 무상 양도하는 카드까지 제시했지만, 최종 사업자 선정에는 실패했다.오르카 프로젝트는 발트해 방어력 강화를 위해 3000톤급 신형 잠수함 3척을 도입하는 것으로, 잠수함 건조와 유지·보수·운영(MRO)을 포함하면 사업 규모는 최대 8조원에 달한다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com