아리바이오 경두개 음향진동자극(tVAS) 전자약 GVD-01 이미지. 아리바이오 제공

아리바이오는 자체 개발한 치매 전자약 GVD-01의 탐색 임상 결과 알츠하이머병 인지기능 평가척도(ADAS-Cog13)에서 통계적으로 유의한 개선 효과를 확인했다고 27일 밝혔다.임상 치매평가척도(CDR-SB), 주의집중력지수(AQS), 뇌기능 등 주요 지표에서도 개선이 확인돼 알츠하이머병 진행을 지연할 가능성이 있는 것으로 나타났다.GVD-01은 알츠하이머병 환자의 40Hz 감마파 및 뇌 혈류 감소를 개선하는 치매 전자약이다. 경두개 음향진동자극(tVAS) 기술을 통해 뇌신경망을 활성화하고 인지기능 저하를 억제하는 것이 목표이다.이번 탐색 임상은 식품의약품안전처의 허가를 통해 초기 알츠하이머병 환자 30명을 대상으로 분당서울대병원(신경과 김상윤 교수)에서 진행됐다. 환자들은 무작위·이중눈가림·샴(가짜 자극) 대조(Sham control group) 방식으로 헤드밴드 형태의 전자약을 하루 30분씩 24주간 사용했다.이번 연구를 통해 대표적으로 치매 인지기능을 평가하는 ADAS-Cog13에서 이들 환자들 사이에서 통계적으로 유의한 개선이 나타났다. 전자약을 사용한 임상 환자들의 인지기능이 24주 후 5% 개선된 반면, 샴 대조군은 14% 병증이 악화됐다. 두 집단 간 인지기능 평가지표에서도 4.19점(P<0.05)의 유의한 차이를 확인할 수 있었다.인지 기능과 함께 임상 치매평가척도(CDR-SB)와 주의집중력지수(AQS) 등의 주요 평가 지표에서도 전자약 GVD-01이 평균적으로 대조군 대비 개선 결과를 보였다. CDR-SB는 전자약 환자의 경우 사용 전 대비 24주 후 0.3이 증가한 반면 샴 대조군은 0.6으로 증가해 약 50% 정도의 지연 효과를 보였다. 이는 최근 FDA의 허가를 받은 주사제 레켐비와 키순라의 CDR-SB 결과와 견줄 수 있는 의미 있는 개선 효과다.주의력집중지수(AQS)는 전자약 사용 전 대비 24주 후 0.12 높아진데 비해 샴 대조는 –0.02로 저하됐다.전자약이 뇌 혈류와 신경을 보존할 가능성도 나타났다. 뇌 기능 관련 지표인 단일광자 방출 단층촬영(SPECT)분석에서 인지기능을 담당하는 영역의 혈류 감소폭이 대조군보다 적게 나타났고, MRI 분석에서도 해마·측두엽 등 알츠하이머병의 핵심 부위 위축이 더 적은 경향을 보였다.분당서울대병원 김상윤 교수는 “전자약 GVD-01 탐색 임상에서 통계적으로 유의한 인지 개선과 뇌 혈류 및 뇌 부피의 보존 효과를 확인한 것은 매우 고무적인 결과”라며 “내년에 더 많은 환자를 대상으로 유효성과 안전성을 검증하는 확증 임상을 진행할 것”이라고 설명했다.아리바이오는 전자약 GVD-01의 치료적 가치와 차별성을 기반으로 2027년 미국 FDA 등 국내외 주요 국가에서 허가 획득을 추진한다. 이를 위해 이미 미국, 유럽, 일본, 중국, 중동지역 진출을 위한 연구개발 사업을 파트너들과 진행 중이다.하재영 아리바이오 연구 및 사업개발 총괄 부사장은 “현재 막바지 임상 3상을 진행 중인 경구용 치매 치료제 AR1001에 더해 비의약품 기반 전자약까지 확보함으로써 아리바이오는 급성장하는 치매 시장을 선도할 다각적 치료 포트폴리오와 핵심 경쟁력을 갖추게 됐다”며 “의약품, 비의약품 병합 전략으로 치매 치료의 새로운 패러다임을 구축하고 환자들의 삶의 질 개선에 실질적으로 기여하겠다”고 강조했다.아리바이오는 현재 코스닥 상장사 소룩스와 합병을 추진 중이다. 합병 예정 기일은 2026년 2월 20일이다.민보름 기자 brmin@hankyung.com