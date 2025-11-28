세스코는 27일 서울 중구 대한상공회의소에서 열린 ‘2025일·생활균형 우수기업’에서 유 연근무제, 장시간 근로 개선, 휴가 활성화, 육아지원 등 적극적인 근무환경 개선 노력을 인정받아 ‘일·생활균형 우수기업’에 선정됐다고 밝혔다.
고용노동부 산하 노사발전재단이 주관하는 ‘일·생활 균형 우수기업’은 근로자가 일과 가정을 균형 있게 병행할 수 있도록 실효성 있게 구축·운영한 기업을 선정하는 제도로 올해 2회를 맞이하고 있다.
선정 기업에는 ▲3년간 정기근로감독 면제 ▲가족친화·여가친화 등 각종 인증 심사 가점 부여 ▲정기 세무조사 대상 기업의 최대 2년 국세조사 유예 등 다양한 혜택이 제공된다.
한편, 세스코는 지난 9월 상호존중을 기반으로 한 건강한 조직문화 조성과 임직원 중심의 근로환경 구축 노력을 인정받아, 고용노동부가 주최하는 ‘일자리 창출 유공 정부포상’과 ‘일자리 으뜸기업’에 동시에 선정됐다.
한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com
© 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지