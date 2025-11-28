케이팝포플래닛, 저탄소 콘서트 표준화 위한 토론회 개최

국회와 케이팝포플래닛 공동 개최

저탄소 콘서트 표준화를 위한 탄소중립 가이드라인 수립에 기여

정부 저탄소형 녹색행사 가이드라인 재정비에도 도움될 예정

케이팝(K-POP)은 가히 글로벌 열풍이다. 한국음악 수출액은 연간 2조 원을 넘어섰고 7500만 초거대 팬덤을 이끌고 있다. 그러나 기후위기 대응 측면에서 케이팝 산업은 여전히 초기 단계에 머물러 있다.특히 라이브 공연은 음악산업의 가장 큰 탄소 배출원(2007년 영국 기준 73%)이라는 점에서 탈탄소화가 시급한 분야다. 해외에서는 콜드플레이, 빌리 아일리시 등 주요 아티스트를 축으로 재생에너지 도입, 일회용품 감축, 대중교통 이용 권장 등 저탄소 공연이 시도되고 있다. 케이팝에서는 이러한 흐름이 충분히 확산하지 못한 상황이다.오는 12월 2일 오전 10시, ‘케이팝 저탄소 콘서트 표준화를 위한 공연.행사 탄소중립 가이드라인 토론회’가 국회의원회관 제1세미나실에서 열린다. 토론회는 문화체육관광부가 후원하고, 국회 문화체육관광위원회 소속 의원들과 케이팝포플래닛이 공동 주최한다.첫 번째 발제에서는 케이팝포플래닛 김나연 캠페이너가 국내 주요 케이팝 엔터사 5곳의 ESG 보고서 분석을 기반으로 케이팝 콘서트의 탈탄소화 현황을 짚고, 글로벌 팬 600명이 참여한 ‘저탄소 콘서트 인식 조사’결과를 발표한다. 두 번째 발제자인 커트 랭어 음악지속가능성협회(MSA) 이사는 빌리 아일리시 ‘Overheated’ 프로젝트의 프로듀서 경험을 바탕으로 빌리와 콜드플레이, 매시브 어택 등 해외 사례를 소개하며 저탄소 콘서트가 기후 대응뿐 아니라 산업적 경쟁력 강화에도 기여 함을 강조한다.이어지는 토론에는 이노소셜랩 서진석 이사가 좌장을 맡고, △김현목 과장(문화체육관광부 대중문화산업과) △박혁태 팀장(한국콘텐츠진흥원 미래정책팀) △한빛나라 소장(기후사회연구소) △김명신 팀장(라이브네이션 코리아 International & Domestic Concerts팀) △최용환 팀장(NH아문디 ESG리서치팀) △박선영 팀장(시민사회자치연구소 기획팀) △허은 대표(이온어스) 등이 참여해 케이팝 산업에 적용 가능한 공연·행사 탄소중립 가이드라인 수립 방안을 다각도로 논의한다.이번 토론회는 케이팝이 글로벌 문화 리더로서 환경 분야에서도 책임 있는 기준을 마련하고, 지속가능한 콘서트 생태계로 전환하기 위한 실질적 논의를 시작하는 계기가 될 것으로 기대된다. 아울러 정부의 ‘저탄소형 녹색행사 가이드라인’(2007)을 재정비하는 데도 기여할 수 있으리라 보인다.케이팝포플래닛은 지구와 케이팝 스타를 사랑하는 케이팝 팬들이 주도하는 기후운동 플랫폼으로 2021년 출범했다.이들은 브라질 벨렝에서 열린 제30차 유엔기후변화협약당사국총회(COP30)에서 주브라질한국문화원 주최로 ‘케이팝 팬들의 기후행동’ 패널 토론을 여는 등 기후 행동을 활발히 하고 있다. 이 토론에서는 김성환 기후에너지환경부 장관과 비니시우스 귀틀러 GFCBCA(Group of Friends for Culture-Based Climate Action, 유엔 회원국들이 구성한 문화기반 기후행동 연대체) 공동 의장이 참석해 축사를 전했다.구현화 기자 kuh01@hankyung.com