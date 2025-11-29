하이센스, 116인치 초대형 ‘RGB Mini LED 116UXQ’ 국내 공식 출시

글로벌 가전 브랜드 하이센스(Hisense)가 28일, 자사의 플래그십 모델인 ‘RGB Mini LED 116UXQ’의 쿠팡 사전 예약 판매를 공식 개시한다고 밝혔다.하이센스 116UXQ는 116인치(약 294cm)의 초대형 스크린에 최첨단 RGB Mini LED 기술과 165Hz의 고주사율을 결합한 제품이다. 하이센스는 이번 한국 출시를 통해 국내 소비자들에게 전례 없는 시청각적 몰입감과 최상의 게이밍 경험을 제공한다는 계획이다.‘RGB Mini LED의 시초’를 자부하는 하이센스는 이번 신제품을 통해 대형 디스플레이 기술의 새로운 기준을 제시한다. 116UXQ는 기존의 단색 조명이 아닌, 개별 적(R), 녹(G), 청(B)의 Mini LED를 수천 개의 로컬 디밍존에 배치하는 혁신적인 방식을 채택했다. 이를 통해 BT.2020 기준 최대 95%에 달하는 업계 최고 수준의 색 재현율과 8,000니트(nits)의 피크 밝기를 구현하여, 화면 속 반짝임부터 정교한 그라데이션까지 표현해낸다.특히, 116인치 ‘인피니티 비전’ 디스플레이는 거실을 압도하는 스케일로 마치 영화관에 있는 듯한 현장감을 전달한다. 여기에 하이센스 독자 기술인 ‘Hi-View AI 엔진 X’가 탑재되어 영상, 사운드, 시청 환경을 실시간으로 분석 및 최적화한다. 영화 감상이나 스포츠 경기 관람은 물론, 역동적인 게임 플레이 시에도 장면마다 최상의 화질과 음향을 자동으로 조정해 몰입감을 극대화한다.오디오 성능 또한 예술적 경지로 끌어올렸다. 프랑스 파리 오페라 극장(Opéra de Paris)과의 기술 협업으로 탄생한 ‘6.2.2 시네스테이지 X 서라운드’ 시스템은 단순한 TV 스피커를 넘어선 음향 경험을 제공한다. 파리 오페라 극장의 음향 설계를 모티브로 하여 사운드와 공간이 완벽하게 조화를 이루는 명작과도 같은 사운드를 들려준다.하이센스 RGB Mini LED 116UXQ의 사전 예약 판매는 쿠팡에서 단독으로 진행되며, 판매가는 2천 7백 9십만 원이다. 하이센스는 국내 첫 출시를 기념하고 초기 구매 고객에게 감사의 마음을 전하기 위해 파격적인 혜택도 마련했다. 사전 예약 구매 고객 전원에게는 국내 최고급 랜드마크 호텔인 ‘시그니엘 서울 프리미어 스위트 더블 시티뷰 숙박권(1박)’이 증정된다.한편, 1969년 설립된 하이센스는 전 세계 160여 개국에서 사업을 영위하고 있는 글로벌 리딩 가전 기업으로, 고품질 멀티미디어 제품과 가전, 지능형 IT 솔루션을 전문으로 한다. 시장조사기관 옴디아에 따르면 하이센스는 2023년부터 2025년 3분기까지 100인치 이상 초대형 TV 부문에서 세계 시장 점유율 1위를 기록하고 있다. 또한 ‘FIFA 월드컵 2026’의 공식 후원사로서 전 세계 스포츠 팬들과 활발히 소통하고 있다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com