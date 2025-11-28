홈 한경BUSINESS 로또 판매 일시 중단···"원인 파악 중" 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/business/article/202511282275b URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2025.11.28 15:59 수정2025.11.28 17:33 강홍민 기자 로또 복권 판매가 일시 중단됐다. 28일 3시경 전국 로또 판매점에서 시스템 장애로 인해 로또 판매가 중단됐다. 경기도의 한 로또 판매점주는 "오늘 3시 이후부터 판매가 안된다는 연락을 받았다"며 "로또복권을 구입, 교환 모두 먹통"이라고 말했다.로또복권 운영사인 동행복권 측은 현재 장애 원인에 대해 상황을 파악 중이라고 밝혔다. 강홍민 기자 khm@hankyung.com © 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 [속보] 'YTN 인수 승인 취소' 유진그룹 "적극 항소" 소득 절벽 시대, 지금 필요한 건 ‘제2의 월급 통장’[서평] 허태수 "스타트업 혁신 기술과 GS 경험 연결해 시너지 창출" 한화오션, HMM 컨선 4척 수주…1조707억 규모 서초청년센터, 10건 업무협약으로 청년 통합 지원 체계 구축