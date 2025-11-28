로또 판매 일시 중단···"원인 파악 중"

로또 복권 판매가 일시 중단됐다.28일 3시경 전국 로또 판매점에서 시스템 장애로 인해 로또 판매가 중단됐다.경기도의 한 로또 판매점주는 "오늘 3시 이후부터 판매가 안된다는 연락을 받았다"며 "로또복권을 구입, 교환 모두 먹통"이라고 말했다.로또복권 운영사인 동행복권 측은 현재 장애 원인에 대해 상황을 파악 중이라고 밝혔다.강홍민 기자 khm@hankyung.com