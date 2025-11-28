'삼성家 첫 장교' 2028년 12월 전역

삼성 오너가 진해로 총출동…母 임세령도 참석

이재용 삼성전자 회장이 11월 28일 오후 경남 창원시 진해구 해군사관학교 연병장에서 열린 제139기 해군·해병대 사관후보생 수료 및 임관식에서 아들 이지호 신임 소위를 격려하고 있다. 사진=연합뉴스

11월 28일 오후 경남 창원시 진해구 해군사관학교 연병장에서 열린 제139기 해군·해병대 사관후보생 수료 및 임관식에서 이재용 삼성전자 회장과 홍라희 리움미술관 명예관장이 이지호 신임 소위와 기념 촬영하고 있다. 사진=연합뉴스

이재용 삼성전자 회장의 장남 이지호 씨가 9월 15일 경남 창원시 진해구 해군사관학교에서 열린 해군 학사장교 사관후보생 입영식 행사장으로 들어가고 있다. 사진=삼성전자

이재용 삼성전자 회장의 장남인 이지호 씨의 해군 임관식에 삼성가는 물론 모친인 임세령 대상홀딩스 부회장도 참석했다.재계에 따르면 28일 오후 경남 창원시 해군사관학교에서 열린 학사사관후보생 139기 임관식에는 이 회장의 모친인 홍라희 삼성미술관 리움 명예관장, 동생 이서현 삼성물산 사장이 참석했다.입영 때 함께 했던 지호씨의 여동생인 원주씨는 이날 참석하지 않은 것으로 전해졌다.지호씨는 지난 9월 말 해군 학사사관후보생 139기로 입대해 사관학교에서 11주 가량훈련을 받았다. 이날 임관식에서 그는 후보생 89명을 대표해 '대대장 후보생'으로서 제병 지휘를 했다.오후 2시 20분쯤 이 회장은 홍 관장, 이 사장 등과 연병장으로 내려와 계급장 수여식을 진행했다. 지호씨는 이 회장을 마주 보고 우렁차게 "필승! 소위 임관을 명 받았습니다"라며 경례했다.홍 관장은 이 회장과 함께 정복 소매에 계급장을 달아줬다. 이 회장은 지호씨에게 "수고했다"고 말하며 어깨를 두드렸다.이 회장이 자리로 복귀한 후에는 임세령 부회장이 내려와 지호씨를 안아주고 격려한 것으로 알려졌다.지호씨는 이날부터 3박 4일간 휴가 후 다음 달 2일 창원시 해군교육사령부로 복귀해 3주간 신임 장교를 대상으로 하는 초등군사교육을 받는다. 이 기간 복무할 자대가 결정된다.초등군사교육을 마친 뒤에는 부산에 위치한 해군 작전사령부로 이동해 함정 병과 통역장교로 복무하기 위한 보직 전 교육을 받는다. 지호씨는 한미 연합훈련 등에서 통역 임무를 수행할 예정이다.지호씨의 군 생활 기간은 훈련 기간 및 임관 후 의무복무기간인 36개월을 포함한 39개월이며, 복무를 연장하지 않으면 2028년 12월 2일 전역한다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com