수원 이목 디에트르 더 리체 Ⅱ. 대방건설 제공

정부의 '10·15 주택시장 안정화 대책' 이후 규제지역 내 아파트 매수 여건이 한층 더 까다로워졌다는 평가가 나온다. 규제지역으로 편입된 지역의 신규 분양 단지에는 주택담보대출비율(LTV) 추가 규제, 자금조달 심사 강화 등 조치가 적용되며 초기 자금 부담이 더욱 커졌기 때문이다.그럼에도 불구하고 수도권 주요 지역의 아파트 가격은 규제 발표 이후에도 완만한 상승세를 이어가고 있다. 특히 규제지역 내에서 대출 여건이 상대적으로 유리한 단지에 관심이 쏠리는 분위기다. 이러한 가운데 대방건설이 수원 이목지구에서 시공하는 '수원 이목 디에트르 더 리체 Ⅱ'가 10·15 대책의 규제를 일부 비껴간 '기분양단지'로 주목받고 있다.이목지구는 수원 장안구에 위치해 규제지역으로 지정됐지만, ‘디에트르 더 리체 Ⅱ’는 규제 발표 이전에 분양을 진행해 10·15 대책으로 새로 강화된 LTV 40% 규제 적용 대상에서는 제외된다. 즉, 규제지역 신규분양과 달리 분양 당시 안내된 대출·자금 계획 기준에 맞춰 LTV규제를 적용받는 것이다.대방건설이 이목지구에서 조성 중인 ‘수원 이목 디에트르’ 브랜드타운은 총 2,512세대 규모다. 1차(768세대)와 2차(1,744세대)가 더해지는 구조로, 북수원권에서도 손꼽히는 대단지 브랜드타운으로 조성될 예정이다. 이 중 ‘디에트르 더 리체 Ⅱ’는 약 12%대 건폐율, 세대당 약 2.1대 주차대수, 실내 수영장·유아풀·사우나·피트니스·골프연습장·북카페·어린이도서관 등 대단지에 적합한 커뮤니티 시설 구성을 갖추도록 설계됐다. 스타필드 수원, 만석공원, 수원종합운동장 등이 단지와 가까워 기존 수원 원도심의 생활 인프라와의 연계성도 높은 편이다.특히 ‘디에트르 더 리체’의 경우 단지 바로 옆으로 약 650m에 걸친 상업·업무권역이 계획되어있다. 해당 권역은 연면적의 약 30% 이상을 교육시설의무용도(서점, 학원, 독서실 등, 주차장 제외)로 확보하게끔 계획되어 있어, 대형 학원가가 조성될 전망이다. 그 외에도 인근에 지하1층~지상3층 규모의 공공도서관이 예정되어 있고, 단지 인근으로 ‘동원동우고’와 ‘수성고’도 위치해 있다.단지가 들어서는 이목지구는 수원 북부권을 대표하는 신흥 주거지로, 교통과 생활, 여가 인프라가 고르게 갖춰져 있다. 특히 단지는 북수원IC와 인접하여 자차 이용 시 약 30분대에 사당, 양재 등 주요 강남권 진입이 가능해, 서울 접근성이 우수한 입지로도 주목받고 있다. 뿐만 아니라 광교신도시, 수원역 등 수원 원도심과도 우수한 접근성을 자랑한다.특히 성균관대역(지하철 1호선) 도보권에 위치한 해당 단지는 추후 한 정거장만에 ‘수도권광역급행철도(GTX)-C노선(공사 중)’ 및 ‘신분당선(호매실~광교중앙역) 연장 노선(공사 중)’과 연계 가능한 광역 교통망도 갖출 전망이다. ‘인덕원~동탄 복선전철 106역(가칭, 공사 중)’도 인근에 조성될 예정으로 서울 주요 도심으로의 접근성이 좋아 뛰어난 미래가치를 자랑한다.한편 해당 단지는 1차 계약금 1,000만 원, 총 계약금 5% 조건으로 자금 부담을 낮췄으며, 입주 전 전매도 가능해 합리적 계약조건을 갖췄다. 특히 계약 이후 분양가 할인 또는 옵션 무상제공 등의 계약조건 변경 사항이 발생할 경우, 기존계약자에도 변경된 조건을 소급 적용하는 ‘계약안심 보장제’도 한시적으로 시행하고 있다. 이는 초기 계약자가 안심하고 선호도 높은 층을 선점할 수 있도록 하겠다는 의도로 파악된다.대방건설이 시공하는 해당 단지의 견본주택은 수원역 인근인 수원시 권선구 서둔동 일대에 운영 중이다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com