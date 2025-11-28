홈 한경BUSINESS [속보] 'YTN 인수 승인 취소' 유진그룹 "적극 항소" 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/business/article/202511282475b URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2025.11.28 17:11 수정2025.11.28 17:11 안옥희 기자 서울 여의도 유진그룹 사옥. 사진=유진그룹유진그룹 "법원의 판결문을 면밀히 검토해 항소를 적극적으로 결정하겠다"안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com © 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 소득 절벽 시대, 지금 필요한 건 ‘제2의 월급 통장’[서평] 허태수 "스타트업 혁신 기술과 GS 경험 연결해 시너지 창출" 한화오션, HMM 컨선 4척 수주…1조707억 규모 서초청년센터, 10건 업무협약으로 청년 통합 지원 체계 구축 여야, 배당소득 50억 초과 ‘30% 최고세율’ 신설 합의