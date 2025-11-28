서울 여의도 유진그룹 사옥. 사진=유진그룹
서울 여의도 유진그룹 사옥. 사진=유진그룹
유진그룹 "법원의 판결문을 면밀히 검토해 항소를 적극적으로 결정하겠다"


안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com