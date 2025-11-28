라이브엑스, 탐즈 & 홍진경 에디션으로 탈모 두피 케어 시장 공략

미용 플랫폼 기업 라이브엑스(LIVEX)가 오는 29일 오후 13시 55분부터 롯데 홈쇼핑 방송을 통해 탐즈(TAMZ)의 대표 제품과 신규 라인업 '탐즈 홍진경 에디션'을 함께 선보이며 탈모 두피 케어 시장 공략에 본격적으로 나선다.이번 홈쇼핑 방송은 안정적인 소비자 신뢰를 갖춘 탐즈 일반 제품군과 기능성을 강조한 홍진경 에디션을 결합한 두피 집중 케어 세트 구성으로 진행된다.탐즈는 그동안 살롱 현장에서 축적된 실사용 경험과 고객 피드백을 기반으로 한 제품력과 브랜딩 역량을 바탕으로 두피·모발 전문 케어 브랜드로 자리잡아 왔다. 이번 홈쇼핑 방송에서는 이 대표 제품군과 함께 식약처로부터 탈모 증상 완화 기능성을 인증받은 '탐즈 홍진경 에디션 샴푸'가 새롭게 포함되며 기능성과 화제성을 동시에 갖춘 기획 세트로 구성된다.탐즈 홍진경 에디션은 총 16개 임상시험을 통해 두피 건강, 모근 탄력, 밸런스 조절 등 탈모 초기 단계 관리에 효과가 있는 것으로 검증된 제품이다. 단순 세정용 샴푸가 아니라 두피 환경을 건강하게 유지하고, 모근과 모발까지 연결되는 기능성 솔루션으로 설계된 것이 특징이다.특히 두피를 편안하고 촉촉하게 유지해주는 판테놀, 두피 균형을 건강하게 지켜주는 나이아신아마이드, 모근을 탄탄하게 잡아주는 비오틴, 두피를 깨끗하고 편안하게 관리해주는 ZPT 등 핵심 기능 성분들이 실제 포함되어 있다.특히 이번 홍진경 에디션은 단순 모델 협업 제품이 아니라, 향과 주요 성분 구성부터 패키지 콘셉트까지 홍진경이 실제로 참여해 만든 기능성 라인이다.한편, 라이브엑스의 스킨케어 브랜드 끌리베(CLNIVE)는 최근 롯데홈쇼핑에서 두 차례 연속 완판을 기록하며 시장 내 브랜드 경쟁력을 입증한 바 있다.라이브엑스 관계자는 “이번 롯데 홈쇼핑 방송은 탐즈의 살롱 기반 전문성과 홍진경 에디션의 기능성을 결합해 두피 케어 시장에서 브랜드 확장 가능성을 확인하는 중요한 무대”라며 “일반 제품과 기능성 제품이 함께 구성된 이번 방송은 홈쇼핑 소비자의 실용성과 트렌드를 모두 반영한 전략적 구성이 될 것”이라고 말했다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com