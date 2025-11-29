한화, '서울세계불꽃축제' 예산 모두 부담

'부산불꽃축제'의 경우 부산시에 23억 용역비 받아

지난해 열린 부산불꽃축제. 사진=한국경제신문

한화그룹이 서울에서 진행되는 '서울세계불꽃축제' 예산을 모두 부담하지만 '부산불꽃축제'의 경우 부산시에 23억원의 용역비를 받는 것을 두고 시 의원이 문제를 제기했다.29일 부산시의회 김효정 의원(국민의힘·북2) 측은 한화가 사회공헌사업으로 2000년부터 100억원 규모 서울세계불꽃축제를 진행해 오고 있다고 전했다.그러면서 올해 20번째를 맞는 부산불꽃축제는 39억원의 비용이 소요되는데, 이 중 부산시 예산 23억원이 포함된다며 문제 삼았다. '시민 혈세인 시 예산 23억원이 한화에 용역비 명목으로 지급된다'는 취지의 주장이다.두 행사의 비용 구조가 극명하게 다른 건 행사 주최의 성격 차이 때문인 것으로 전해진다.서울세계불꽃축제는 2000년부터 시작해 한화가 주도적으로 기획하고 비용을 전액 부담하는 행사다. 기업의 사회공헌(CSR) 프로젝트이자, 화약 기술을 보유한 한화의 기술력과 안전 의식을 홍보하는 마케팅 전략의 일환으로 진행돼 왔다. 한화그룹이 행사 주최자로, 매년 100만 명 이상이 관람하는 대규모 행사의 모든 예산을 기업 스스로 지출하는 방식이다.반면 부산불꽃축제는 2005년 부산 APEC 정상회의 개최를 기념하며 시작된 부산시 주도의 행사이다. 부산시는 이 축제를 광안리라는 도시 특성을 활용한 핵심 관광 상품이자 도시 브랜드 자산으로 보고 있다.부산불꽃축제를 위해 부산시는 시민의 세금(시비)으로 필요한 예산을 편성했고, 불꽃 연출과 기술적인 부분을 보완하기 위해 외부전문업체 자격으로 한화와 용역 계약을 맺었다.김 의원은 "같은 기업이 주도하는 행사인데도 서울은 기업의 사회공헌으로, 부산은 시민의 세금으로 계속 치러진다면 시민 입장에서는 고개를 갸우뚱할 수밖에 없고, 일부 시민들은 불공평하다고 생각할 수 있다"며 "부산시와 한화, 시민이 함께 가치를 창출할 수 있도록 사업구조를 재설계해야 한다"고 주장했다.이에 대해 한화는 두 사업의 성격이 근본적으로 다른 만큼, 부산불꽃축제는 계약을 기반으로 진행되는 별도의 행사라는 입장인 것으로 알려졌다.김정우 기자 enyou@hankyung.com