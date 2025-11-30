외국인, 14조 순매도 '폭탄'...개미들이 줍줍했다

외국인이 11월 코스피에서 역대 최대 규모로 순매도한 것으로 나타났다. 이들이 던진 물량은 개인 투자자들이 받아냈다.30일 금융권 등에 따르면 이달 28일까지 외국인 투자자들은 코스피 시장에서 14조4560억원을 순매도했다. 월별 역대 최대 기록이다.이는 2020년 3월 코로나19 팬데믹 당시 기록한 12조5174억원을 넘어선 것이다.외국인은 올해 9월과 10월 각각 7조4000억원·5조3000억원 순매수하며 매수 우위를 보였다. 그러나 3개월 만에 매도세로 돌아섰다. 올해 연간 기준으로도 외국인은 8조8028억원 순매도를 기록하고 있다.미국 12월 금리 인하 기대감 약화와 AI 거품론 확산으로 기술주가 흔들리며 반도체 중심 투자 심리가 얼어붙은 영향으로 분석된다.외국인이 이달 가장 많이 판 종목은 SK하이닉스(8조7310억원), 삼성전자(2조2290억원)로 전체 순매도액의 76%를 차지했다. 이어 두산에너빌리티(7870억원), 네이버(6060억원), KB금융(5580억원) 순이다.반대로 개인 투자자들은 외국인 매물을 적극 받아내며 9조2870억원 순매수로 역대 3위 기록을 달성했다.이달 가장 많이 담은 종목은 SK하이닉스(5조9760억원), 삼성전자(1조2900억원), 두산에너빌리티(9880억원), 네이버(8720억원), 삼성에피스홀딩스(6150억원) 순으로 나타났다.김정우 기자 enyou@hankyung.com