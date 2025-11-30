국민의힘 주진우 의원이 25일 국회 본회의에서 '더 센' 상법 개정안에 반대하는 필리버스터(무제한 토론을 통한 합법적인 의사진행 방해)를 하고 있다. /2025.8.25. 김범준 기자

쿠팡의 대규모 개인정보 유출 사건이 중국인 범죄에 대한 이재명 정부의 미온적 대처 때문이라는 주장이 제기됐다.30일 국민의힘 주진우 의원 SNS에 따르면 그는 ‘3370만 개 개인정보 유출, 또 중국인 소행’이라는 게시물을 올렸다.주 의원은 “이재명 정부는 중국인 범죄에 잘못된 시그널을 주고 있다”며 “3370만 개의 개인 정보를 유출한 쿠팡 직원은 중국인이었고 이미 중국으로 떠났다”고 밝혔다.이어 “고객 이름, 이메일 주소, 배송지 주소록, 주문 정보까지 털렸다”며 “중국 범죄조직에 넘어갔을 가능성을 생각하니 끔찍하다”고 우려했다.그는 “기껏 대책이 쿠팡을 사칭한 전화에 조심하라는 것”이라며 “국민이 알아서 범죄를 피하라는 것인가?”라고 반문했다.특히 “중국인이 버젓이 아파트 주차장에서 쇠망치로 머리를 내리쳐 납치·살해하려 하고 해킹을 통해 KT 소액 결제를 한다”며 “처벌이 미약하니 중국인 범죄의 풍선효과가 일어나고 있다”고 강조했다.주 의원은 “항의의 의미로 오성홍기 찢었다고 우리 국민을 수사할 때인가?”라고 지적했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com