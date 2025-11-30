“잇단 사망에 개인정보 다털렸다” 쿠팡 사면초가

쿠팡 물류센터에서 야간근무 노동자 사망사고가 이어지는 가운데 이번에는 3000만 건이 넘는고객 정보가 유출되는 대형 사고까지 발생했다.이런 상황에 고객 정보가 반년 전부터 유출됐을 가능성까지 제기되며 피해 규모가 더 확대될 것이라는 전망이 나오고 있다.30일 유통업계에 따르면 쿠팡은 전날 “고객 계정 약 3370만개가 무단으로 노출된 것으로 확인됐다”고 공지했다.회사측은 유출 정보가 고객 이름, 이메일, 전화번호, 주소, 일부 주문정보에 한정되며 결제 정보와 신용카드 번호는 포함되지 않았다고 발표했다.또한 쿠팡은 조사 결과 해외 서버를 통해 지난 6월 24일부터 개인정보 접근이 시도된 것으로 추정된다고 설명했다. 정보 탈취 시도가 약 5개월 전부터 이어졌다는 의미다.쿠팡은 이 사고를 지난 18일에야 인지했고 지난 20일과 전날에 걸쳐 개인정보보호위원회에 관련 내용을 신고했다.개인정보보호위는 조사를 진행 중이며 개인정보보호법상 안전조치 의무 위반사항이 확인될 경우 엄정 제재한다는 방침이다.과학기술정보통신부는 민관합동조사단을 꾸려 사고 원인을 규명하고 재발 방지 방안을 마련하기로 했다.서울경찰청 사이버수사대는 지난 25일 쿠팡이 제출한 고소장을 접수하고 수사에 들어갔다.특히 쿠팡이 피해 규모를 9일 만에 약 7500배 확대 발표한 점을 두고 추가 피해가 더 나올 것이라는 시각도 있다. 정보 탈취 시도가 지난 6월부터 계속된 점을 고려하면 수 개월간 유출이 지속 됐을 가능성이 제기된다.쿠팡은 지난 20일에는 피해 계정이 4500여 개라고 밝혔지만 전날에는 3370만개로 정정했다.이는 쿠팡이 3분기 실적 발표에서 공개한 프로덕트 커머스 활성 고객(구매 이력이 있는 고객)은 2470만 명보다 많은 수치로 사실상 대부분의 고객 정보가 유출된 것으로 보인다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com