서울 남산에서 바라본 아파트 단지. 뉴스1

올해 서울 아파트 매매 계약 후 해제된 비율이 2020년 관련 통계 공개 이후 가장 높은 수준을 기록한 것으로 나타났다.잦은 정책 변화와 규제 대책으로 시장 변동성이 커지면서 거래 시장의 불안정성이 크게 확대된 영향으로 풀이된다.일각에서는 ‘가격 띄우기’ 위한 허위 계약 신고가 증가했을 가능성도 제기되고 있다.30일 국토교통부 실거래가시스템에 신고된 서울 아파트 매매 거래를 분석한 결과 올해 11월까지 거래 건수(이하 공공기관 매수 제외) 7만5339건 중 5598건이 해제 신고된 것으로 집계됐으며 해제율은 7.4%를 기록했다.이는 2020년 계약 해제 정보가 공개되기 시작한 이후 가장 높은 수치다.현재까지 해제된 거래의 총액은 7조 6602억원, 계약당 평균 13억 6838만원 수준이다. 단순 계산으로 계약금의 10%를 위약금으로 가정할 경우 전체 해제 비용은 7660억 2000만원, 계약당 평균 1억 3683만원을 부담한 셈이다.서울 아파트 계약 해제율은 2020년 3.8%였으며 금리 급등과 거래절벽이 심화했던 2022년에는 5.9%까지 상승했다가 2023년과 2024년에는 각각 4.3%, 4.4%로 다소 안정세를 보였다.그러나 올해 들어 거래량이 늘어난 데다 연초 토지거래허가구역해제·확대 재지정, 6.27대출규제, 9.7공급대책, 10.15규제지역 확대 등 굵직한 정책 발표가 이어지며 시장 불확실성이 커지자 계약을 취소하는 사례까지 급증했다.월별로 보면 1월 6.8%, 2월 6.6%였지만 서울시가 토지거래허가구역을 강남3구와 용산구를 토지거래허가구역으로 확대 지정한 3월에는 8.3% 상승했고 4월 9.3%, 5월에는 9.9%까지 치솟았다.6·27 대출 규제가 시행된 6월에는 해제율이 연중 최고치인 10.6%를 기록했으며 7월 역시 10.1%로 10%대를 유지했다. 10월과 11월의 해제율은 각각 2.5%, 1.0%로 아직은 낮은 상태지만 통상 시간이 지날수록 해제신고가 늘어나는 만큼 최종 수치는 더 높아질 것으로 보인다.다만 서울 전역이 10월 20일부터 토지거래허가구역으로 확대되기 전까지 갭투자가 몰렸던 점을 고려하면 집값이 큰 폭으로 떨어지지 않는 한 최종 해제율은 6~7월 보다는 낮아질 것이라는 전망도 나온다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com