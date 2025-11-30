전체 가구에서 국내 1인 가구가 차지하는 비율이 36%를 돌파한 것으로 나타났다.보건복지부가 30일 발간한 '2024년 사회보장 통계집'에 따르면 지난해 1인 가구는 804만5000가구로 전체 가구의 36.1%를 차지하며 사상 최고치를 경신했다.2015년 520만 가구(27.2%)에서 2020년 664만 가구(31.7%)로 전체에서 차지하는 비율이 30%를 넘겼고, 이후로도 매년 늘어왔다. 현재 추세대로라면 2027년 855만 가구, 2037년 971만 가구, 2042년 994만 가구에 달할 전망이다.인구 구조 변화도 나타나고 있다.65세 이상 노인 인구가 처음으로 1000만 명을 넘어 전체 인구의 20.1%를 점유하며 '초고령화 사회'에 진입했다. 반면 전국 어린이집은 2013년 4만3770개에서 지난해 2만7387개로 급감했다.사교육 열풍도 극에 달했다. 지난해 학생 사교육 참여율이 처음으로 80%를 기록했다. 전년(78.5%)보다 1.5%포인트(p) 오른 수치다.학생 1인당 월평균 사교육비는 47만4000원으로 조사됐다. 고등학생 52만원, 중학생 49만원, 초등학생 44만원 순으로 집계됐다.복지부는 가족·생애주기, 일·소득보장, 사회서비스 등 통계를 종합 분석한 이 자료를 매년 발간 중이다.김정우 기자 enyou@hankyung.com