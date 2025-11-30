보건복지부가 30일 발간한 '2024년 사회보장 통계집'에 따르면 지난해 1인 가구는 804만5000가구로 전체 가구의 36.1%를 차지하며 사상 최고치를 경신했다.
2015년 520만 가구(27.2%)에서 2020년 664만 가구(31.7%)로 전체에서 차지하는 비율이 30%를 넘겼고, 이후로도 매년 늘어왔다. 현재 추세대로라면 2027년 855만 가구, 2037년 971만 가구, 2042년 994만 가구에 달할 전망이다.
인구 구조 변화도 나타나고 있다.
65세 이상 노인 인구가 처음으로 1000만 명을 넘어 전체 인구의 20.1%를 점유하며 '초고령화 사회'에 진입했다. 반면 전국 어린이집은 2013년 4만3770개에서 지난해 2만7387개로 급감했다.
사교육 열풍도 극에 달했다. 지난해 학생 사교육 참여율이 처음으로 80%를 기록했다. 전년(78.5%)보다 1.5%포인트(p) 오른 수치다.
학생 1인당 월평균 사교육비는 47만4000원으로 조사됐다. 고등학생 52만원, 중학생 49만원, 초등학생 44만원 순으로 집계됐다.
복지부는 가족·생애주기, 일·소득보장, 사회서비스 등 통계를 종합 분석한 이 자료를 매년 발간 중이다.
김정우 기자 enyou@hankyung.com
