(사진=김범준 기자)

이재명 대통령의 국정수행 지지율이 54.8%를 기록했다는 여론조사 결과가 1일 나왔다.리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난달 24~28일(11월 4주) 전국 18세 이상 유권자 2538명을 대상으로 조사한 결과 이 대통령의 국정수행 지지도는 54.8%로 전주 대비 1.1% 포인트(p) 하락했다.이 대통령 지지율은 11월 1주 56.7%에서 11월 2주 54.5%, 11월 3주 55.9% 등으로 보합세를 유지하고 있다.‘잘못함’이라고 응답한 부정 평가는 40.7%로 0.2%p 늘었다. ‘잘 모르겠다’는 응답은 4.5%였다.지난달 27∼28일 전국 18세 이상 유권자 1012명을 대상으로 한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 45.6%, 국민의힘이 37.4%로 각각 집계됐다.민주당은 전주보다 1.9%p 하락했고, 국민의힘은 2.6%p 오르며 양당 지지율 격차는 8.2%p로 좁혀졌다.이어 개혁신당 3.5%, 조국혁신당 3.1%, 진보당 1.4%로 집계됐다. 기타 정당은 1.6%, 무당층은 7.3%로 조사됐다.두 조사 모두 무선(100%) 자동응답 방식으로 이뤄졌다. 이 대통령 국정수행 지지도 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±1.9%포인트, 정당 지지도 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%포인트다. 응답률은 각각 5.2%, 4.5%였다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조.강홍민 기자 khm@hankyung.com