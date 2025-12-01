국제 금값이 연일 최고치를 경신하며 온스당 4천달러를 넘긴 9일 서울 종로 귀금속거리에 금이 진열돼 있다.2025.10.09 사진=한경 최혁 기자

금값이 내년에는 온스당 5000달러를 돌파하며 또다시 사상 최고가를 경신할 것이라는 전망이 나왔다.CNBC에 따르면 골드만삭스가 기관투자가들을 대상으로 진행한 설문조사 결과 응답자의 36%가 내년 말 금값이 온스당 5000달러를 넘어설 것으로 예상했다.설문에 따르면 응답자의 33%는 금값이 내년 말 온스당 4500~5000달러 수준에 이를 것으로 내다봤다. 전체 응답자의 70% 이상이 내년에도 금값 상승을 예상하고 있는 셈이다.반면 향후 12개월 안에 금값이 3500~4000달러로 떨어질 것으로 본 응답자는 5%에 불과했다.금값은 올해 들어 58.6%나 상승했고 지난달 8일에는 처음으로 온스당 4000달러를 돌파하며 초강세 흐름을 보였다.현재 금값은 미국 중앙은행(Fed)의 금리 인하 기대감에 힘입어 2주 만에 최고치를 나타냈다. 뉴욕 시장 후반 현물 금값은 1.47% 오른 온스당 4219.300달러이며 2월 인도분 금 선물은 1.29% 상승한 4256.40달러에 거래됐다.금값 상승 요인으로는 응답자의 38%가 각국 중앙은행들의 금 매입 확대를 꼽았으며 27%는 재정 불안을 주요 배경을 들었다.인플레이션 위험, 지정학적 갈등 심화, 달러 약세 가능성 등에 대비해 개인 투자자부터 해지펀드까지 폭넓게 금을 매수한 점도 금값 강세를 뒷받침하고 있다.중앙은행들 또한 높은 유동성, 디폴트 위험 부재, 준비자산으로서의 중립성 등을 이유로 금 보유량을 늘리는 추세다.블루라인 퓨처스의 필 스트라이블 최고 시장전략가는 금 강세장이 2026년까지 이어질 가능성을 제기했다. 그는 지난달 20일 CNBC와 인터뷰에서 “글로벌경제 상황이 여전히 금에 우호적이며 여러 국가가 성장 중화와 물가 상승 압력에 동시에 직면하고 있다”고 분석했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com